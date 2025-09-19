San Martín celebra la llegada de la primavera con música, color y sorpresas

San Martín celebrará el día de la primavera con una gran fiesta en su camping municipal.

La Municipalidad de San Martín invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada especial este domingo 21 de septiembre, cuando el departamento celebrará el Día de la Primavera con propuestas artísticas y musicales.

El encuentro tendrá lugar en el Camping Municipal, a partir de las 14:00 horas, y contará con la participación de bandas locales, que pondrán ritmo y energía a una tarde pensada para compartir en familia y con amigos.

Con un clima de alegría, comunidad y tradición, San Martín se prepara para vivir un festejo único.