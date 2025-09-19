viernes 19 de septiembre 2025

Andá agendando

San Martín celebra la llegada de la primavera con música, color y sorpresas

La invitación está abierta para vecinos y visitantes que tengan ganas de pasar una jornada repleta de actividades.

Por Mario Godoy
San Martín celebrará el día de la primavera con una gran fiesta en su camping municipal.

La Municipalidad de San Martín invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada especial este domingo 21 de septiembre, cuando el departamento celebrará el Día de la Primavera con propuestas artísticas y musicales.

image

El encuentro tendrá lugar en el Camping Municipal, a partir de las 14:00 horas, y contará con la participación de bandas locales, que pondrán ritmo y energía a una tarde pensada para compartir en familia y con amigos.

Con un clima de alegría, comunidad y tradición, San Martín se prepara para vivir un festejo único.

