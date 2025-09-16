San Martín se prepara para celebrar su 83° aniversario con desfile

Este viernes 19 de septiembre, el departamento de San Martín vivirá una jornada de encuentro y emoción con motivo de su 83° aniversario de creación.

El acto central será el Desfile Cívico-Militar, que se desarrollará a partir de las 14:00 horas frente a la Casa de la Historia y la Cultura, con la participación de instituciones educativas, organizaciones intermedias, fuerzas de seguridad y representantes de la comunidad.

La conmemoración será una oportunidad para honrar la historia de la comuna, reafirmar la identidad y poner en valor las tradiciones que los unen como sanmartinianos.

La Municipalidad invita a vecinos y vecinas "a ser parte de esta gran celebración, que refleja el orgullo de pertenecer y el compromiso de seguir construyendo un San Martín con más futuro".