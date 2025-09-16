San Martín se prepara para celebrar su 83° aniversario con desfile

Este viernes 19 de septiembre, el departamento de San Martín vivirá una jornada de encuentro y emoción con motivo de su 83° aniversario de creación.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Los detalles del encuentro que prepara la Municipalidad de San Martín para festejar con los vecinos este viernes 19 de septiembre.
Este viernes 19 de septiembre, el departamento de San Martín vivirá una jornada de encuentro y emoción con motivo de su 83° aniversario de creación.
El acto central será el Desfile Cívico-Militar, que se desarrollará a partir de las 14:00 horas frente a la Casa de la Historia y la Cultura, con la participación de instituciones educativas, organizaciones intermedias, fuerzas de seguridad y representantes de la comunidad.
La conmemoración será una oportunidad para honrar la historia de la comuna, reafirmar la identidad y poner en valor las tradiciones que los unen como sanmartinianos.
La Municipalidad invita a vecinos y vecinas "a ser parte de esta gran celebración, que refleja el orgullo de pertenecer y el compromiso de seguir construyendo un San Martín con más futuro".