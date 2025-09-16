martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmemoración

San Martín se prepara para celebrar su 83° aniversario con desfile

Los detalles del encuentro que prepara la Municipalidad de San Martín para festejar con los vecinos este viernes 19 de septiembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este viernes 19 de septiembre, el departamento de San Martín vivirá una jornada de encuentro y emoción con motivo de su 83° aniversario de creación.

Lee además
Bailarines de diferentes puntos de San Juan dijeron presente en este encuentro celebrado en San Martín.
Cultura y familia

San Martín se llenó de música y danza con el Encuentro Provincial del IDAF
Imagen ilustrativa.
Fiesta departamental

San Martín organiza la Carrera 6K en el marco del Mes Aniversario

El acto central será el Desfile Cívico-Militar, que se desarrollará a partir de las 14:00 horas frente a la Casa de la Historia y la Cultura, con la participación de instituciones educativas, organizaciones intermedias, fuerzas de seguridad y representantes de la comunidad.

La conmemoración será una oportunidad para honrar la historia de la comuna, reafirmar la identidad y poner en valor las tradiciones que los unen como sanmartinianos.

La Municipalidad invita a vecinos y vecinas "a ser parte de esta gran celebración, que refleja el orgullo de pertenecer y el compromiso de seguir construyendo un San Martín con más futuro".

image
Temas
Seguí leyendo

Secuestraron armas de fuego en un operativo judicial en San Martín

Un vecino frustró un robo y ayudó a detener al ladrón en San Ceferino

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo
Educación

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo
Conmoción

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Batalla campal en un partido de la Liga Pocitana: una mujer agarró una caña y correteó a los jugadores para pegarle
En redes

Batalla campal en un partido de la Liga Pocitana: una mujer agarró una caña y correteó a los jugadores para pegarle

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: Babsía nos abandonó en el peor momento video
Video

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

Te Puede Interesar

Los shoppings, malls, outlet y demás comercios en Chile se pliegan a una celebración en los próximos días y el turismo de compras se verá afectado. Los sanjuaninos con planes de compras deberan planificar el viaje.
¡Y no es por el clima!

Sanjuaninos a Chile: ojo con el plan de compras este próximo finde, puede arruinarse

Por Elizabeth Pérez
Tras el Presupuesto presentado por Milei, Orrego defendió los fondos para discapacidad, jubilaciones y educación
Repercusiones

Tras el Presupuesto presentado por Milei, Orrego defendió los fondos para discapacidad, jubilaciones y educación

Todo lo que hay que saber sobre los festejos del Día de la Primavera en el Parque de Mayo.
Para guardar y compartir

Con colectivos gratis, todo lo que tenés que saber del festejo del Día de la Primavera en el Parque

San Juan tendrá un crecimiento notable del consumo eléctrico hasta el 2030. 
Proyecciones

En San Juan, cuánto crecerá el consumo eléctrico en los próximos 5 años y qué lo impulsa

La conmovedora frase del padre del sanjuanino asesinado en Chile: Lo mataron porque era argentino
Testimonio

La conmovedora frase del padre del sanjuanino asesinado en Chile: "Lo mataron porque era argentino"