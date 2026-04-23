Ni dinero ni artefactos: una banda de ladrones robó 6 chanchos de una finca de San Martín

Una banda dio un particular golpe delictivo en San Martín. No fueron por dinero ni artefactos: su botín fueron 6 chanchos que se llevaron de una finca. Fuentes del caso señalaron que el hecho ocurrió en la madrugada de este jueves y los ladrones rompieron los corrales.

El hecho fue descubierto en horas de la mañana en la finca Don Darío, ubicada sobre calle Laprida, en el distrito San Isidro, San Martín. La denuncia fue realizada por el encargado, de apellido Romero, quien mostró a los uniformados de la Subcomisaría San Isidro los daños provocados.

Según indicaron fuentes policiales, los delincuentes ingresaron por el fondo de la propiedad y rompieron uno de los corrales. En total, robaron 6 cerdos. No trascendió el peso de los animales, aunque se sabe que en esta época se cotizan mejor por la cercanía del período de faena.

La denuncia fue recibida por los policías de San Martín, pero la investigación quedó a cargo del personal judicial de la UFI Delitos contra la Propiedad. Por la cantidad de animales que se llevaron, dan por sentado que fueron en una camioneta o un camión.