Trekking de primavera con guía, en un paisaje soñado, gratis y a sólo 18 km de la Capital

San Martín invita a los sanjuaninos a participar de una jornada de trekking gratuita, en la previa de la llegada de la primavera.

Este sábado 20 de septiembre, los sanjuaninos tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única en contacto con la naturaleza, a través de una nueva propuesta de trekking y senderismo organizada por la Municipalidad de San Martín.

Se trata de un evento que comenzará a las 15:30, con punto de encuentro en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá. El recorrido será por el Sendero de las Cruces, con un trayecto de dificultad media y una duración estimada de cuatro horas.

“Se trata de una actividad libre y gratuita, pensada para disfrutar de la primavera entre cerros y paisajes únicos, promoviendo el deporte, la recreación y la vida saludable en comunidad”, aseguraron desde el municipio.

image

Desde la organización recomendaron a quienes participen llevar mochila, un litro de agua, ropa cómoda y larga, gorra, lentes, protector solar, frutas, frutos secos, cereales y linterna para asegurar un trayecto seguro y confortable.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 264 465-8724.