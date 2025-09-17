miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Invitación

Trekking de primavera con guía, en un paisaje soñado, gratis y a sólo 18 km de la Capital

La atractiva actividad se realizará en el Sendero de las Cruces, el próximo sábado 20 de septiembre. Lo que hay que saber para participar en familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín invita a los sanjuaninos a participar de una jornada de trekking gratuita, en la previa de la llegada de la primavera.

San Martín invita a los sanjuaninos a participar de una jornada de trekking gratuita, en la previa de la llegada de la primavera.

Este sábado 20 de septiembre, los sanjuaninos tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única en contacto con la naturaleza, a través de una nueva propuesta de trekking y senderismo organizada por la Municipalidad de San Martín.

Lee además
estas son las candidatas a reina del adulto mayor de calingasta
Las fotos

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta
El nuevo polo comercial de Rivadavia que tiene la característica de ser sustentable.
De estreno

Rivadavia tiene un nuevo polo comercial y es sustentable: mirá dónde está ubicado

Se trata de un evento que comenzará a las 15:30, con punto de encuentro en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá. El recorrido será por el Sendero de las Cruces, con un trayecto de dificultad media y una duración estimada de cuatro horas.

“Se trata de una actividad libre y gratuita, pensada para disfrutar de la primavera entre cerros y paisajes únicos, promoviendo el deporte, la recreación y la vida saludable en comunidad”, aseguraron desde el municipio.

image

Desde la organización recomendaron a quienes participen llevar mochila, un litro de agua, ropa cómoda y larga, gorra, lentes, protector solar, frutas, frutos secos, cereales y linterna para asegurar un trayecto seguro y confortable.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 264 465-8724.

Temas
Seguí leyendo

San Martín se llenó de música y danza con el Encuentro Provincial del IDAF

San Martín organiza la Carrera 6K en el marco del Mes Aniversario

¿Tenés aparatos electrónicos viejos? Rawson los recibe y regala árboles: conocé la propuesta

Nuevos árboles, veredas, luces y parquización en un sector clave del Oeste de Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estas son las candidatas a reina del adulto mayor de calingasta
Las fotos

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Esta noche se vivirá La Noche de la Pizza y la Empanada, qué locales ofrecerán ofertas en San Juan.
¡Ofertas!

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con grandes descuentos: qué locales se suman en San Juan

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

Jubilados y beneficiarios de AUH tienen la posibilidad de acceder a créditos de dos bancos.
Alternativa financiera

Nueva línea de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH, de qué se trata

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Te Puede Interesar

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Por Fernando Ortiz
El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan
Tiempo

El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan

Cómo pueden los sanjuaninos evitar las llamadas telefónicas molestas.
Atención

Difunden la receta para que los sanjuaninos eviten las molestas llamadas telefónicas no deseadas

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta
Accidente

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta