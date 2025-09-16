martes 16 de septiembre 2025

De estreno

Rivadavia tiene un nuevo polo comercial y es sustentable: mirá dónde está ubicado

El espacio fue inaugurado por el municipio junto a los vecinos. Conocé las características del lugar y el detalle de las obras realizadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El nuevo polo comercial de Rivadavia que tiene la característica de ser sustentable.

Este lunes por la noche, Rivadavia inauguró un nuevo Polo Comercial que tiene la particularidad de ser un espacio sustentable. La obra innovadora busca mejorar la urbanización y el desarrollo económico del departamento, combinando infraestructura moderna con un fuerte compromiso ambiental, a partir de la instalación de 107 luminarias solares y mobiliario urbano fabricado con madera plástica reciclada.

Durante la inauguración, el intendente Sergio Miodowsky destacó el impacto de esta iniciativa al indicar que “es algo innovador para Rivadavia, porque no habíamos inaugurado ningún polo comercial. Este es el primero, y lo hemos hecho pensando en los vecinos, los comerciantes y en brindar un entorno sustentable y seguro para todos”.

El nuevo polo se extiende desde calle Salvador María del Carril hasta Avenida Ignacio de la Roza, a lo largo de Rastreador Calívar, y demandó una inversión cercana a los 50 millones de pesos.

“Antes no era posible recorrer esta zona en silla de ruedas o con un cochecito. Ahora se puede circular desde Ignacio de la Roza hasta el Marcial Quiroga con todo rampeado, seguro y accesible”, subrayó el jefe comunal.

El detalle de los trabajos en el nuevo polo comercial de Rivadavia

Los trabajos incluyeron 500 metros lineales de zapata y cordón cuneta, 80 metros lineales de cuneta y 176 metros cuadrados de banquina, además de 60 metros cuadrados de vereda con hormigón. Se construyeron puentes rampa en ambos costados de la avenida, garantizando accesibilidad total para personas con movilidad reducida, madres con cochecitos y adultos mayores.

Además, se instalaron 14 macetas ornamentales, 21 cestos de basura y 14 bancos elaborados con materiales reciclados, sumando valor a la economía circular y reafirmando el compromiso ambiental del municipio. Además, se colocaron paradas de colectivo, se ejecutaron puentes vehiculares de acceso a vecinos, y se dispusieron 150 metros cuadrados de alfombra de césped en sectores estratégicos.

Uno de los puntos más destacados fue la instalación de 107 luminarias fotovoltaicas resistentes a la intemperie, que captan energía solar para su funcionamiento. Esta decisión permitirá reducir la huella de carbono y avanzar en un modelo de gestión sustentable, destacó el intendente.

“Este polo no solo mejora la infraestructura urbana, también nos compromete con el cuidado del ambiente. Cada luminaria solar y cada banco reciclado son un símbolo de pertenencia a un municipio que mira al futuro”, sostuvo Miodowsky.

Sumado a eso, se incorporó nueva cartelería con códigos QR que permiten a vecinos y visitantes conocer la ubicación de los comercios del polo comercial. También se avanzó en la restauración de nomencladores viales, la pintura de cordones, sendas peatonales, kioscos y juegos de plazas, junto con la recuperación del mural del Barrio Natania gracias al trabajo del área de Juventud.

Finalmente, se ejecutó un bacheo general en Rastreador Calívar y zonas aledañas, mejorando la seguridad vial y la transitabilidad de la arteria.

