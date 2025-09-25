Detuvieron en San Juan al "Gordo Toro", "el Mendocino" y los hermanos Paredes, líderes de una banda que se dedicaba a hacer entraderas

La Sección Brigada de Investigaciones Este D-5 informó que este jueves 25 de septiembre se logró desbaratar a una peligrosa banda delictiva que operaba en San Juan. Cuatro hombres oriundos de Mendoza quedaron detenidos, señalados como autores de múltiples robos bajo la modalidad de entradera en los departamentos de Caucete y 25 de Mayo.

De acuerdo a la investigación, la organización estaba encabezada por Mayorga, conocido como el “Gordo Toro”, junto a Farías, apodado “el Mendocino”, y los hermanos Paredes. Todos están acusados de cometer hechos ilícitos en poblado y en banda, empleando armas de fuego, cuchillos y diversas herramientas para irrumpir en los domicilios.

Durante los allanamientos realizados en zonas de Tupelí y Caucete, la policía secuestró varias prendas de vestir utilizadas en los atracos, un televisor LED, una bicicleta, un parlante portátil y un automóvil Volkswagen Gol, presuntamente empleado para trasladarse durante los delitos.

Los cuatro aprehendidos fueron puestos a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo de la fiscal Claudia Salica, quien instruye la causa.

La policía destacó que la investigación se desarrolló en las últimas semanas tras varias denuncias de vecinos que habían sido víctimas de violentas entraderas en la zona Este de la provincia.