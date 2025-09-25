¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito

Siniestro vial en Pocito. En la mañana de este jueves, un fuerte choque dejó a un auto completamente destruido frente a un supermercado de la zona.
El violento choque ocurrió en calle Lemos, cuando un coche terminó incrustado en la parte trasera de un colectivo de la línea 244. Pese a los daños, no se conocieron heridos de gravedad.
El hecho ocurrió en la intersección de calle Lemos y Pedro Echagüe, cuando un colectivo de la línea 244 de la Empresa Mayo se detuvo y, por motivos que se investigan, un Fiat Siena gris que circulaba detrás no logró frenar a tiempo e impactó de lleno contra la parte trasera del rodado mayor.
Según relataron testigos, el auto quedó incrustado tras el golpe, generando gran conmoción entre los vecinos y transeúntes que se acercaron al lugar.
A pesar de la violencia del impacto, no se registraron heridos de gravedad.
Personal policial y de tránsito trabajó en la zona para ordenar la circulación.