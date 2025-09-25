jueves 25 de septiembre 2025

Siniestro vial

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito

El violento choque ocurrió en calle Lemos, cuando un coche terminó incrustado en la parte trasera de un colectivo de la línea 244. Pese a los daños, no se conocieron heridos de gravedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Siniestro vial en Pocito. En la mañana de este jueves, un fuerte choque dejó a un auto completamente destruido frente a un supermercado de la zona.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Lemos y Pedro Echagüe, cuando un colectivo de la línea 244 de la Empresa Mayo se detuvo y, por motivos que se investigan, un Fiat Siena gris que circulaba detrás no logró frenar a tiempo e impactó de lleno contra la parte trasera del rodado mayor.

image

Según relataron testigos, el auto quedó incrustado tras el golpe, generando gran conmoción entre los vecinos y transeúntes que se acercaron al lugar.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron heridos de gravedad.

image

Personal policial y de tránsito trabajó en la zona para ordenar la circulación.

Imagen cortesía San Juan 8
La mujer tiene 3 hijos

El menor golpeado a patadas por su mamá embarazada en Chimbas no sufrió lesiones

Por Redacción Tiempo de San Juan

