jueves 25 de septiembre 2025

Dolor

El enojo de la familia víctima del incendio en 25 de Mayo: "Hay gente que se aprovecha de la desgracia"

Tras la tragedia que dejó a una niña muerta y a su madre gravemente herida, la familia de Danisa Aveiro denuncia que personas ajenas intentan aprovecharse de la desgracia para pedir dinero y piden colaborar solo a través de un alias autorizado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Al dolor por el trágico incendio de 25 de Mayo se sumó el enojo de la familia de las víctimas. Este jueves, una de las hermanas de Danisa Aveiro utilizó las redes sociales para agradecer la ayuda recibida, pero también para advertir sobre un hecho repudiable: personas ajenas a la familia estarían aprovechándose de la tragedia para pedir dinero en su nombre.

“El tratamiento que requiere la recuperación de mi hermana es muy caro así que quienes puedan seguir aportando estaremos muy agradecidos. Vuelvo a dejar mi alias meli.giuli.29, es el único alias con que me estoy manejando, No hay otro. Hay gente que se aprovecha de la desgracia ajena para pedir”, expresó, dejando en claro la única cuenta habilitada para colaborar.

image

El estado de la madre y el bebé

A más de 48 horas del incendio ocurrido en la madrugada del martes 23 de septiembre, el estado de salud de Danisa Aveiro continúa siendo crítico. La joven permanece internada con quemaduras en el 100% de su cuerpo y, según confirmaron fuentes judiciales, no ha mostrado signos de recuperación.

En medio de tanta tristeza, hubo una noticia alentadora: el bebé de 1 año que había resultado intoxicado por inhalación de monóxido de carbono logró recuperarse y fue dado de alta en lo médico. Sin embargo, continúa en el hospital a la espera de que la Justicia Civil designe a un familiar responsable de su cuidado.

La tragedia se cobró la vida de una niña de 7 años y fue producto de un accidente doméstico. Vecinos relataron que la propia madre había comentado que se olvidó de apagar las velas antes de irse a dormir. Bomberos que realizaron la pericia confirmaron a la Justicia que ese fue el origen del fuego y descartaron cualquier intencionalidad.

