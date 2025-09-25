jueves 25 de septiembre 2025

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar

Su mamá, Danisa Aveiro, sigue en grave estado. El pequeño de 1 año se había intoxicado con monóxido de carbono.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La frase de la madre que perdió a su hija en el incendio en 25 de Mayo: "Me dormí y me olvidé de apagar las velas"
La frase de la madre que perdió a su hija en el incendio en 25 de Mayo: "Me dormí y me olvidé de apagar las velas"
Cómo sigue la joven que perdió a su hija en el incendio de 25 de Mayo
Cómo sigue la joven que perdió a su hija en el incendio de 25 de Mayo

Han pasado un poco más de 48 horas del hecho y hay novedades. La madre sigue igual, no ha presentado recuperación de las quemaduras que sufrió en la madrugada del martes 23 de septiembre.

La peque&ntilde;a de 7 a&ntilde;os y su hermanito dado de alta.

La pequeña de 7 años y su hermanito dado de alta.

De igual manera hay buenas noticias con respecto al bebé de 1 año, el pequeño si se recuperó de la intoxicación con monóxido de carbono y fue dado de alta. Desde la Justicia expresaron que el pequeño todavía se encuentra en el hospital ya que están a la espera de que la Justicia Civil deje como responsable a un familiar para que se haga cargo.

En esta tragedia falleció una nena de 7 años. El mismo fue accidental, ya la madre de los menores se los había dicho a los vecinos diciendo que se había olvidado de apagar las velas antes de irse a dormir. Y los mismos Bomberos que hicieron la pericia les adelantaron a los miembros de la Justicia que el origen fue este y descartó la intencionalidad.

El dolor en los familiares de la pequeña sigue intacto, su tía -hermana de Danisa- escribió un sentido mensaje en sus redes sociales:

