La frase de la madre que perdió a su hija en el incendio en 25 de Mayo: "Me dormí y me olvidé de apagar las velas"

San Juan quedó muy conmocionado este martes tras conocerse la terrible noticia de que una nena de 7 años perdió la vida tras un incendio en su casa de 25 de Mayo . Desde ese momento se empezó a investigar qué o quién lo originó. Desde un principio, las pesquisas dijeron que fue un accidente y que lo provocaron unas velas. Al mismo tiempo salieron a luz otras hipótesis donde decían que había sido intencional por una mega causa de droga, donde el padre de la menor justamente se encuentra preso en el penal de Chimbas.

Tragedia en 25 de Mayo Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

El día después "La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Finalmente, desde la Justicia confirmaron que el origen del incendio fueron las velas. Los Bomberos confirmaron esta teoría al fiscal que está a cargo de la causa. Esta noticia descartó en su totalidad la otra hipótesis que se hablaba, la de la intencionalidad.

Además, la mujer que ahora lucha por su vida -Danisa Aveiro (24)- hizo una impactante frase a una vecina y a los primeros oficiales actuantes. “Me dormí y me olvidé de apagar las velas”. Estas palabras ya adelantaban que el origen se había provocado por un accidente.

El fuego acabó con todo lo que había en el interior de la vivienda, pero los bomberos pudieron encontrar pequeños paquetes de velas. Esta vivienda no tenía luz desde hace unos días, ya que había sido suspendido este servicio. Y la familia se estaba manejando con las velas para iluminarse.

Danisa Aveiro está muy complicada de salud, sigue internada en el Hospital Marcial Quiroga. Según sus allegados en comunicación con los investigadores tiene el 100% del cuerpo quemado y no el 50 como se dijo en un inicio.

Fue un vecino el que entró a la casa y rescató al bebé, pero no pudo hacerlo con la niña de 7 años, desafortunadamente.

La intención que tenía Aveiro era volver a Mendoza, según sus vecinos ellos iban a regresar tras la causa de drogas. Cabe destacar que esta vivienda estaba siendo usurpada. Tiempo de San Juan habló con los vecinos y expresaron que Danisa le había prometido a su madre mudarse definitivamente a Mendoza y “empezar de cero”.