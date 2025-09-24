miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

La frase de la madre que perdió a su hija en el incendio en 25 de Mayo: "Me dormí y me olvidé de apagar las velas"

Bomberos ya les adelantó a los investigadores que la causa del incendio fue accidental y descartaron que se trate de un acto intencional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan quedó muy conmocionado este martes tras conocerse la terrible noticia de que una nena de 7 años perdió la vida tras un incendio en su casa de 25 de Mayo. Desde ese momento se empezó a investigar qué o quién lo originó. Desde un principio, las pesquisas dijeron que fue un accidente y que lo provocaron unas velas. Al mismo tiempo salieron a luz otras hipótesis donde decían que había sido intencional por una mega causa de droga, donde el padre de la menor justamente se encuentra preso en el penal de Chimbas.

Lee además
la nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el tragico incendio 25 de mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
subsistia con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en mendoza tras una causa narco: la vida de danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Finalmente, desde la Justicia confirmaron que el origen del incendio fueron las velas. Los Bomberos confirmaron esta teoría al fiscal que está a cargo de la causa. Esta noticia descartó en su totalidad la otra hipótesis que se hablaba, la de la intencionalidad.

Además, la mujer que ahora lucha por su vida -Danisa Aveiro (24)- hizo una impactante frase a una vecina y a los primeros oficiales actuantes. “Me dormí y me olvidé de apagar las velas”. Estas palabras ya adelantaban que el origen se había provocado por un accidente.

El fuego acabó con todo lo que había en el interior de la vivienda, pero los bomberos pudieron encontrar pequeños paquetes de velas. Esta vivienda no tenía luz desde hace unos días, ya que había sido suspendido este servicio. Y la familia se estaba manejando con las velas para iluminarse.

Danisa Aveiro está muy complicada de salud, sigue internada en el Hospital Marcial Quiroga. Según sus allegados en comunicación con los investigadores tiene el 100% del cuerpo quemado y no el 50 como se dijo en un inicio.

Fue un vecino el que entró a la casa y rescató al bebé, pero no pudo hacerlo con la niña de 7 años, desafortunadamente.

La intención que tenía Aveiro era volver a Mendoza, según sus vecinos ellos iban a regresar tras la causa de drogas. Cabe destacar que esta vivienda estaba siendo usurpada. Tiempo de San Juan habló con los vecinos y expresaron que Danisa le había prometido a su madre mudarse definitivamente a Mendoza y “empezar de cero”.

Temas
Seguí leyendo

Incendio trágico en 25 de Mayo: la madre de la menor fallecida y su esposo fueron procesados por una megacausa de droga

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

El fuego volvió a azotar una zona de pastizales en Jáchal y los bomberos evitaron un desastre

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Lo condenaron por ser cómplice de un hombre que disparó a un vecino en Chimbas

En un minuto y 20 segundos, mirá cómo roban una moto en pleno día y de una esquina del corazón de Capital

Sumó su décima condena: ahora lo señalaron de tener los objetos de una casa que fue desvalijada en La Bebida

Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
no somos asesinos de perros: el descargo de la familia bretillot tras el caso que conmociona a santa lucia
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Imagen ilustrativa.
Energía renovable

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba Pipo Parrillada video
Capital

Golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba Pipo Parrillada

Te Puede Interesar

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Por Pablo Mendoza
Vista de Jagüelito, que junto a del Carmen fueron licitada por el IPEEM y la principal candidata a operarlas es Shandong Gold. 
Minería

La socia china de Barrick en Veladero, quedó como firme candidata en la licitación de dos áreas mineras

Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: confirmaron cuándo se inicia
Beneficio esperado

Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: confirmaron cuándo se inicia

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido
Revuelo

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido

El padre Rómulo Cámpora sigue bajo reposo, tras su internación por un falla cardíaca. 
La salud del sacerdote

El padre Rómulo fue dado de alta: cuál es su estado de salud