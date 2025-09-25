jueves 25 de septiembre 2025

Violencia de género

El conmovedor mensaje de una asociación sanjuanina, tras el triple crimen en Florencio Varela

Las familias de víctimas de femicidios en la provincia reaccionaron frente al horror con un comunicado, a través de sus redes sociales. "Que se respete su memoria y que no se las juzgue", señalaron sobre las víctimas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

El triple crimen ocurrido en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, donde tres chicas fueron asesinadas y descuartizadas, conmociona al país y, en ese marco, las familias sanjuaninas de las víctimas de femicidios reaccionaron frente al horror y compartieron un conmovedor mensaje, en el que pidieron concientizar acerca de la violencia de género.

A través de las redes sociales, desde la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio se lamentaron lo sucedido y, por tanto, manifestaron: "Expresamos nuestra profunda conmoción y dolor... Nuestros corazones están con las familias de Morena, Brenda y Lara, quienes han sido devastados por la pérdida de sus seres queridos. Pedimos que se respete su memoria y que no se las juzgue ni se les atribuya culpa alguna".

En solidaridad con el calvario que atraviesan por estas horas los familiares de las jóvenes víctimas, expresaron: "Como asociación que ha acompañado a numerosas familias que han sufrido la pérdida de sus hijas, hermanas y madres, debido a la violencia de género, sabemos que el dolor y la impotencia que sienten las familias en estos momentos es indescriptible".

Además, desde el organismo que lucha contra la violencia de género en la provincia, exigieron que se investigue y que los responsables paguen por ello. "Pudimos justicia y acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia de género. No podemos permitir que la impunidad siga siendo una constante en nuestra sociedad", agregaron.

El caso que sacude a la opinión pública argentina quedó al descubierto cuando los cuerpos de de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, fueron hallados sin vida y desmembrados. El triple homicidio está vinculado al narcotráfico y, además de despertar la indignación por la atrocidad, encendió las alarmas en las autoridades.

