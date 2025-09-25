El conmovedor mensaje de una asociación sanjuanina, tras el triple crimen en Florencio Varela

El triple crimen ocurrido en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, donde tres chicas fueron asesinadas y descuartizadas, conmociona al país y, en ese marco, las familias sanjuaninas de las víctimas de femicidios reaccionaron frente al horror y compartieron un conmovedor mensaje, en el que pidieron concientizar acerca de la violencia de género.
A través de las redes sociales, desde la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio se lamentaron lo sucedido y, por tanto, manifestaron: "Expresamos nuestra profunda conmoción y dolor... Nuestros corazones están con las familias de Morena, Brenda y Lara, quienes han sido devastados por la pérdida de sus seres queridos. Pedimos que se respete su memoria y que no se las juzgue ni se les atribuya culpa alguna".
En solidaridad con el calvario que atraviesan por estas horas los familiares de las jóvenes víctimas, expresaron: "Como asociación que ha acompañado a numerosas familias que han sufrido la pérdida de sus hijas, hermanas y madres, debido a la violencia de género, sabemos que el dolor y la impotencia que sienten las familias en estos momentos es indescriptible".
Además, desde el organismo que lucha contra la violencia de género en la provincia, exigieron que se investigue y que los responsables paguen por ello. "Pudimos justicia y acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia de género. No podemos permitir que la impunidad siga siendo una constante en nuestra sociedad", agregaron.
El caso que sacude a la opinión pública argentina quedó al descubierto cuando los cuerpos de de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, fueron hallados sin vida y desmembrados. El triple homicidio está vinculado al narcotráfico y, además de despertar la indignación por la atrocidad, encendió las alarmas en las autoridades.