jueves 25 de septiembre 2025

Nueva amenaza de bomba en una escuela, esta vez en Santa Lucía

El establecimiento tuvo que cortar con sus actividades y ser desalojada. Se trata de la escuela General Antonio González Balcarce. La situación ya fue controlada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una nueva amenaza de bomba hubo en San Juan, esta vez ocurrió en la escuela General Antonio González Balcarce de Santa Lucía. Según la primera información, se hizo un llamado al 911 y según los investigadores se cree que es una adolescente quién lo realizó.

No se da a conocer el audio todavía para no entorpecer la investigación, pero la mujer que llamó habría dicho que en cierto horario (se dice que a las 9:10) la escuela iba a explotar.

El fiscal José Plaza de UFI Genérica manifestó que la que llamó es una mujer, creen que adolescente. Además, confirmó que los Bomberos ya trabajaron en el establecimiento y descartaron la existencia de un explosivo.

La semana pasada también hubo otra amenaza de bomba en un establecimiento de Rawson, en esa ocasión hubo tres llamados en días consecutivos (miércoles, jueves y viernes). Por ese hecho detuvieron a un joven de apellido Muñoz y a un menor.

Los Brigadistas de UFI Genérica al mando del fiscal Plaza se encuentran trabajando para dar con la presunta autora de este llamado.

