domingo 28 de septiembre 2025

Atractivo show

La Cubanía Social Club: la poesía de Silvio Rodríguez y la energía de la salsa se citan en el CUIM

La cita es para el sábado 4 de octubre, a partir de las 22:00. Habrá un homenaje al inmenso cantautor cubano y también un espacio para que los amantes de la salsa se lo bailen todo bajo el ritmo de los debutantes ‘Tu SON SON’ y las pistas de DJ Russo

Por Jorge Balmaceda Bucci
Los integrantes de la Rodríguez Band rendirán un homenajea al eterno Silvio Rodríguez.

Los integrantes de la Rodríguez Band rendirán un homenajea al eterno Silvio Rodríguez.

Hay canciones que se van tatuando en el inconsciente colectivo de distintas de generaciones, convirtiéndose en infinito hilo musical de amores, luchas y sueños compartidos. El sábado 4 de octubre, San Juan revivirá esa magia con la realización de ‘La Cubanía Social Club’, una suerte de espacio/refugio del espíritu, la música y el mensaje caribeño. El show contará con todos dos frentes bien marcados: un concierto homenaje al eterno cantautor cubano Silvio Rodríguez y un momento social en el que la salsa se apoderará de cada uno de los cuerpos presentes.

El Complejo Universitario “Islas Malvinas”, el afamado CUIM que habita en Av. Ignacio de la Roza y Meglioli, ejercerá de anfitrión de una movida que se antoja rítmicamente entrañable. La hora de despegue para este viaje por la isla centroamericana está prevista para las 22:00 hs.

Para muchos, las canciones de Silvio Rodríguez son más que música; son un reflejo. Repasar su repertorio a través de la 'Rodríguez Band' es reencontrarse con himnos que desafiaron el tiempo, como lo son "Óleo de Mujer con Sombrero", "Ojalá", "Playa Girón" y "La Maza", entre otras.

Sebastián Arnáez, músico y productor del evento, resumió el legado de su ídolo cubano con una asombrosa claridad: "Silvio hace ya mucho tiempo que acompaña a un montón de generaciones en lo personal y también con su música, con su poesía. Creo que en estos momentos históricos para la Argentina y para el mundo esa canción de amor y de revolución está más vigente que nunca”.

“Es muy importante repasar su obra. Son muchas las enseñanzas que ha dejado a varias generaciones. Por ejemplo, yo me junto por ahí con gente que tiene 60 o 70 años que dicen los mismo y eso es lo lindo. La llegada que ha tenido en diferentes generaciones es enorme y eso se ve también muy reflejado en el público que nos acompaña, que pueden ser alumnos que están cursando actualmente la universidad como personas mayores. El real alcance que tiene es enorme", concluyó Seba.

Salsa con sabor a debut

Pero la noche en La Cubanía Social Club no solo habrá lugar para la melancolía reflexiva de la trova. Después del homenaje, la atmósfera dará un giro vibrante para ceder el escenario al movimiento inconfundible de la salsa. El espacio social y de baile estará a cargo de 'Tu SON SON', una orquesta que hará su debut esa misma noche. Con músicos de distintas latitudes de Latinoamérica, la orquesta promete una descarga de sabor y ritmo que invita a soltar el cuerpo.

"Me llevé una sorpresa enorme y muy gratificante de saber la cantidad de bailarines y bailarinas de salsa que hay en la provincia. Es impresionante realmente y por eso hemos habilitado una parte social para que todos puedan disfrutar bailando," comentó Arnáez, que agregó que tras la banda salsera la pista extenderá su actividad de la mano de DJ Russo.

Las entradas anticipadas para este atractiva propuesta tienen un costo de $10.000 y se pueden adquirir contactando al número 2645651266.

La Rodríguez Band (Homenaje Silvio Rodríguez)

Sebastián Arnáez: Guitarra y voz

Gustavo Porcel: Guitarra y voz

José Pepe Blasco: Voz

Florencia Porcel: Voz

Martín Castro Meglioli: Batería y percusión

Fabricio Banchig: Flauta traversa

Nicolás Reinoso: Bajo

Ramiro Estévez: Guitarra

Tu SON SON (Orquesta de Salsa)

Agustina Brizuela: Piano

ctor Oviedo: Trompeta

Luis Castillo: Trombón

Gabriela Salas: Saxofón

Carlos Aguirre: Trombón

Diego Flores: Bajo

Marcos Asís: Percusión

Jonatan Álvarez: Batería

Sebastián Arnáez: Voz

