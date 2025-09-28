domingo 28 de septiembre 2025

Cápsula inmersiva

Furor en la FIT: San Juan se muestra al mundo a través de una impresionante experiencia sensorial

El gobernador Orrego recorrió el stand sanjuanino y conoció en primera persona las diferentes ofertas que está presentando la Provincia en la Feria Internacional de Turismo

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador Marcelo Orrego visitó este sábado el stand de San Juan en la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde la provincia cautiva a miles de visitantes con una propuesta tecnológica y cultural única: la cápsula inmersiva.

Se trata del corazón del stand sanjuanino en La Rural, Buenos Aires, que este año se presenta por primera vez bajo el título de Capital Nacional del Turismo Astronómico. Con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, la provincia ofrece una experiencia sensorial que combina imágenes audiovisuales, efectos de viento y sonido envolvente para recrear un viaje por los cielos más limpios del mundo.

Durante cinco minutos, el público recorre Ischigualasto, la Pampa del Leoncito, observatorios astronómicos, diques y la Ruta del Vino, entre otros paisajes icónicos. De esta manera, San Juan acerca su oferta de naturaleza, cultura y tradición con un formato innovador que invita a descubrir la magia del astroturismo y su diversidad turística.

«Estamos muy conformes con esta experiencia, donde desarrollamos distintos matices para mostrar nuestras provincias. En San Juan presentamos una cápsula inmersiva que permite recorrer paisajes, recursos naturales y prestaciones que tenemos para el mundo. Además de ser líderes en aceite de oliva, pistachos y tomate industrializado, y segundos en producción de vinos, contamos con más de 300 días de sol y diques para disfrutar en verano. Queremos invitar a todos a visitar nuestra provincia y a participar de la Fiesta Nacional del Sol, que se realizará el 20, 21 y 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el velódromo», destacó el gobernador Orrego en su recorrido por el stand, donde dialogó con prestadores turísticos, productores locales y referentes culturales.

El stand sanjuanino también ofrece espectáculos artísticos, shows en vivo y la posibilidad de conocer la propuesta de municipios, agencias y observatorios que trabajan para consolidar la provincia como un destino turístico de nivel internacional.

Días y horarios para visitar la FIT

El stand de San Juan es el Nº 1340 y está ubicado en el Pabellón Azul, esquina de Avenida J y Calle 11.

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre: abierto de 14 a 21 h para público general y profesionales.

Lunes 29 y martes 30 de septiembre: exclusivo para profesionales del sector turístico, de 10 a 19 h.

Con el lema “San Juan: cielo, tierra y energía”, la provincia reafirma su identidad y apuesta a posicionarse como uno de los destinos más atractivos de Argentina y Latinoamérica.

FUENTE: Sí San Juan

