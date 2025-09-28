domingo 28 de septiembre 2025

Aventura en el aire

Slackline San Juan, el club de deporte equilibrio que suma adeptos y desafía la gravedad al máximo

Desde hace unos cinco años varios sanjuaninos se reúnen para desafiar la gravedad y desarrollar un entrenamiento que combina el equilibrio con la conciencia corporal. Cómo es la comunidad que disfruta de caminar suspendidos en el aire.

Por Celeste Roco Navea
image

El slickline es un deporte de equilibrio que consiste en caminar sobre una cinta elástica suspendida en el aire. El entrenamiento y la persistencia lleva a ir avanzando de nivel, donde no solo entra en juego la altura sino también la estabilidad. En San Juan hay un espacio que se aboca a ese entrenamiento, funcionando como una comunidad de aficionados y amantes al deporte aventura y al compartir retando la gravedad.

Slackline San Juan se llama la escuela que funciona los martes y jueves en el Parque de Mayo, al lado del Lawn Tennis. Allí, cada tarde después de las 15 en invierno y de las 17 en verano, decenas de sanjuaninos se hacen presente con el mate, sus botellas de agua, algún parlante para musicalizar el entrenamiento y las cintas que decoran el espacio al aire libre.

“El club comenzó hace cinco años. Empezó en la Plaza La Cruz, fue yendo a otras plazas hasta que terminamos en el parque”, comenta a Tiempo de San Juan Mile Flores, una de las integrantes de la escuela de equilibrio que comparte con pasión el deporte y las bondades que lo acompañan.

“Es un deporte de equilibrio que se enfoca en el entrenamiento, la disciplina, el trabajo en comunidad, la alimentación sana y el cuidado de los espacios que transitamos”, remarca Jorge García, quien se sumó este año y debido a la apertura del grupo se convirtió en uno más de la comunidad en poco tiempo.

Al principio comenzaron a reunirse un grupo reducido de sanjuaninos que venían entrenando de manera particular. Con el pasar de los años fue sumándose cada vez más gente, motivados por la curiosidad. En la actualidad promedio son unas 20 personas de entre 16 a 40 años los que entrenan en los encuentros semanales, mientras que en el grupo de WhatsApp de la escuela hay unas 85 personas. Jorge rescata que también hay muchas infancias que se acercan, a quienes acompañan para que la experiencia sea más que divertida.

“No es una escuela normal, sino un espacio abierto de aprendizaje y funciona de una manera alternativa hermosa”, rescatan desde la grupalidad.

En el parque el desafío mayor es poder subir a la cinta y realizar diversos saltos, movimientos dinámicos, flips y hasta posturas de yoga comprometiendo el equilibrio completo del cuerpo; pero la escuela no solo concentra la actividad en el Parque de Mayo.

Mile comenta que varios de los que llegan hasta el grupo lo hacen interesados en el “highlining”, una disciplina del slackline que se practica a gran altura, entre edificios o montañas.

El paisaje sanjuanino es ideal, y una prueba son las visitas que realizan al Cerro Blanco, en Zonda, donde el desafío a las alturas pone en juego la concentración, el equilibrio y la templanza no solo del cuerpo sino también de la mente.

Formar parte de la escuela de equilibrio solo requiere cumplir con tres requisitos que comparten desde el grupo:

  • Respeto: “Somos todos muy respetuosos y por eso somos muchos y nos llevamos bien. Somos una comunidad que no tiene problemas en compartir, pero estamos atentos y trasmitiendo una forma de compartir, que sea sana, cuidada entre todes, y compartiendo lo más que se puede de manera respetuosa, observando y acompañando”, puntualiza Mile.
  • Disfrute: “Encontrarte con gente distinta, hacer nuevos amigos, hacer trucos nuevos, aprender a andar en todas las cintas, esa es la motivación acá”, agrega.
  • Entrenamiento: “No hay que dejar de lado el entrenamiento y hay que estar abiertos a conocer cosas nuevas”, finaliza.

Sumarse a la experiencia no requiere de un gran desarrollo de habilidades motrices, ni de contar con conocimiento previo en la disciplina o entrenamientos similares; simplemente sentir la curiosidad y la motivación de conocer el propio cuerpo desde otro lugar, compartiendo con personas que sienten y disfrutan de la misma manera; cuidándose a uno mismo, al otro y al entorno, provocando a la gravedad al máximo, donde el cielo es el límite.

