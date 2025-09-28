River recibe al líder Riestra en busca de la punta de la Zona B

River Plate tendrá este domingo el reencuentro con sus hinchas después de la eliminación en la Copa Libertadores cuando reciba a Deportivo Riestra, líder de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido de la décima fecha.

El juego en el estadio Monumental comenzará a las 18:00 con arbitraje de Pablo Echavarría (Lucas Novelli en el VAR) y será transmitido por ESPN Premium.

El equipo de Marcelo Gallardo tiene la posibilidad de volver a la punta del grupo en caso de ganar. Riestra llega a Núñez como puntero, con una unidad de ventaja después de encadenar cuatro victorias consecutivas en el torneo.

En medio de la decepción por la despedida en la Libertadores, que era su principal objetivo del año, el partido estará rodeado por la expectativa de la reacción de los hinchas hacia los jugadores.

FUENTE: DeporTV