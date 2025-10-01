Carlos López, DT del Melbourne: del traductor para hablarle a sus jugadores a la perlita del último vals en el Cantoni

Arrancó el Mundial de Clubes y la gente fanática del hockey sobre patines se encargó de ponerle color al mítico Estadio Aldo Cantoni. Las potencias que reúne esta cita en San Juan, tiene a muchos jugadores locales vistiendo otros colores; sin embargo, el que dio la nota en el corralito del Melbourne fue el sanjuanino Carlos López , el ex jugador que ahora comanda el barco del equipo australiano. Su charla con Tiempo de San Juan : el ingenio para hablarle a sus jugadores y la perlita del último vals .

El ex jugador, que supo vestir de niño los colores de la UVT, esta vez le toca estar afuera del parqué, pero viviéndolo con la misma intensidad. La primera jornada enfrentó a su equipo con San Jorge de Chile y aunque el encuentro arrancó adverso, supo dar pelea para cambiar la historia del partido y cerrar el duelo 4-1.

image

Con los primeros tres puntos del Mundial de Clubes y ya más tranquilo por el peso del debut, Carlos habló con Tiempo de San Juan: "Estar afuera de la cancha es un poco complicado. Tengo traductor, les digo más o menos lo que tienen que hacer y como manejarse y después, el traductor les repite. Es una persona que tengo al lado, que cuando hablo él les transmite a los australianos en inglés", bromeó.

Sobre el Cantoni y el recuerdo que tiene sobre su último partido, dijo: "Jugar acá con lo que significa, fue una despedida única que nunca me lo hubiese imaginado.

Mirá el video:

El entrenador sanjuanino está al frente del Melbourne de Australia y pese a los conflictos con el idioma, se las ingenia para comunicarse con ellos durante el… pic.twitter.com/yRw0OvWQQQ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 2, 2025

El último vals con el hockey sobre patines: callejón, aplausos y una emotiva despedida

El silencio abruma y la presión aprieta. Carlos López preparó el traje y se mentalizó en que las emociones no le jueguen en contra en el último partido con la camiseta de su vida y ante un club que le dio tanto. De película. Ni hablar de los suyos que estaban en la tribuna esperando darle el apretón cuando la chicharra le ponga punto final al partido. El resultado pasó a un segundo plano, lo que importaba era la despedida del 'Pelado'. Todo jugó a su favor.Se lució y hasta se dio el gustito de marcar un tanto en la noche comunitaria.

image

López le puso punto final a su carrera deportiva. Fueron 45 años de transpirar puro hockey sobre patines. La huella que dejó en este deporte es intachable y sirve de gran ejemplo a los miles de pibes que la vienen peleando en la cantera de los clubes.

Pasaron torneos europeos, mundiales y argentinos. Él no se achicó a ninguno y rindió en todos. Esta noche todo el Aldo Cantoni lo ovacionó, hubo callejón y una despedida emotiva con su familia.