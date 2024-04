Carlos López, un retirado y enamorado del hockey: Barcelona, la foto con Messi y el cuadernito 'machete' de portugués

Sin título.jpg

A sus 45 años, el deportista sanjuanino ya colgó los patines del hockey profesional. Su retiro fue a Cantoni lleno y en el duelo de la UVT-Barcelona por la Copa Intercontinental que se disputó en San Juan, la provincia cuna de este deporte. Su historia tiene mil páginas y contó las que más le marcaron.

BARCELONA, SU CLUB

"El Barcelona fue el paso más importante que tuve. Salí con 20 años de Argentina y no me costó nada la adaptación en Europa. Pero ir al Barcelona era donde estaban todos, todos los títulos, manejabas un poco de presión con que el siempre tenías que salir a ganar", se refirió el ex jugador de hockey sobre patines.

"En Barcelona tuve a mis dos hijos, ellos son catalanes. Seguimos siendo del Barsa futbolísticamente y esas cosas se han mantenido. Cuando estuve en el Barcelona fue justo en la explosión de Leo y con el tiempo nos hicimos hinchas. Ayer estuvimos viendo la Champions gritando los goles".

LA HISTORIA DE LA FOTO CON LIONEL MESSI

"En mi último año con el Barcelona, coincidimos que ellos eran campeones de liga y fueron a jugar a Coruña, nosotros justo salimos campeones con el hockey también ahí. Hablamos poco con él. Nos juntamos ese día en el avión, se acercó amablemente y nos sacamos esa foto. Si la ves bien, la sacó otro. La de mi teléfono salió horrible y esa me la tomó un hincha que iba en el avión y me la pasó"

EL CUADERNITO MACHETE DE PORTUGUÉS

"Cuando llegamos a Benfica todo era portugués. Idioma, escuela... todo. Tenía ganas de aprender otro idioma, fue una linda experiencia. Andaba siempre con un cuadernito anotando palabras, todas las películas eran con subtítulos y yo paraba y las escribía y al otro día con mis compañeros les preguntaba qué significaban.

Me pasaba que al principio estábamos todos en una mesa, todos se reían y mientras yo tomaba sopa me reía también, sólo de verlos reír a ellos. En cinco meses lo aprendí perfecto", cerró Carlos López, sobre su paso por el hockey de Benfica y el idioma.

