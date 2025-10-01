Argentina le gana a Australia y se acerca a los octavos del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 juega su segundo partido en el Mundial y está dando otro paso importante hacia la clasificación. Con goles de Alejo Sarco y Tomás Pérez, la Albiceleste vence 4-1 a Australia por la segunda fecha de la fase de grupos.

A los 24 del segundo tiempo, el arquero salió del área para cortar un pase largo, pero falló en el intento. Daniel Bennie lo aprovechó, ganó en velocidad y definió con tranquilidad frente al arco. Con este gol, Argentina pasa a ganar 2-1.

Sobre el final del encuentro, tras un gran jugadón de Delgado, Subiabre define con precisión y convirtió el 3-1 para la Albiceleste. Apenas un minuto después, Andino metió un derechazo desde afuera del área y anotó el 4 a 1.

El equipo dirigido por Javier Mascherano, que en el debut había superado 3-1 a Cuba, se muestra sólido y eficaz, y con este resultado parcial ya estaría asegurando su lugar en los octavos de final.

Australia, que cayó 1-0 ante Italia en la primera jornada, necesita sumar para mantener sus chances, pero hasta el momento no logra imponerse en el juego ni en el marcador.

Argentina todavía debe cerrar la fase de grupos ante Italia, en un partido que podría definir quién se queda con el primer puesto de la zona.