miércoles 1 de octubre 2025

Con fe

Sportivo Desamparados y el particular lugar que eligió para presentar su camiseta

El Víbora realizó una curiosa producción de fotos en la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Bajo el manto de su patrona, los jugadores exhibieron su "nueva piel".

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sportivo Desamparados presentó su camiseta y para ello eligió un particular lugar: la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. A través de sus redes sociales, el Víbora exhibió su producción fotográfica para dar a conocer en sociedad su "nueva piel".

En su cuenta oficial de Instagram, el Puyutano, que usó a sus jugadores como modelos, publicó: "Bajo el manto de la Virgen que nos ampara nace Sportivo Desamparados, el Club que defendemos dentro de la cancha y en la tribuna". Además, sentenció: "No somos solo jugadores, también somos hinchas de esta pasión".

6

Los futbolistas posaron también en las tribunas del Serpentario y el posteo hizo estallar los comentarios. "Sentido de pertenencia", comentaron algunos hinchas y usuarios.

La producción denominada "En Tierra Santa, de donde somos" sorprendió a muchos y quizás resulte una suerte de promesa, frente a los desafíos que tiene por delante, tanto en el fútbol once como en el futsal.

11
