Sportivo Desamparados y el particular lugar que eligió para presentar su camiseta

Sportivo Desamparados presentó su camiseta y para ello eligió un particular lugar: la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. A través de sus redes sociales, el Víbora exhibió su producción fotográfica para dar a conocer en sociedad su "nueva piel".

En su cuenta oficial de Instagram , el Puyutano, que usó a sus jugadores como modelos, publicó: "Bajo el manto de la Virgen que nos ampara nace Sportivo Desamparados, el Club que defendemos dentro de la cancha y en la tribuna". Además, sentenció: "No somos solo jugadores, también somos hinchas de esta pasión".

Los futbolistas posaron también en las tribunas del Serpentario y el posteo hizo estallar los comentarios. "Sentido de pertenencia", comentaron algunos hinchas y usuarios.

La producción denominada "En Tierra Santa, de donde somos" sorprendió a muchos y quizás resulte una suerte de promesa, frente a los desafíos que tiene por delante, tanto en el fútbol once como en el futsal.