El especial encuentro de un ídolo de San Martín y el sanjuanino Ejarque en un partido de Primera

A más de 700 kilómetros de San Juan, dos figuras del fútbol que se forjaron en estos pagos, pero que por el momento permanecen en tierras lejanas se reencontraron e inmortalizaron el momento con una foto. Se trata de Luis Ardente , el ídolo de San Martín , y Emanuel Ejarque , el arbitro sanjuanino que dirige en Primera División.

Conocidos por la pelota y, posiblemente por haber compartido cancha y juego, uno como arquero y otro como juez, se toparon en Santiago del Estero, en el partido que disputó Tigre y Central Córdoba, en el estadio Madre de Ciudades. Actualmente, el portero que se ganó el corazón de los hinchas verdinegros cumple funciones en el cuerpo técnico del Matador y por ello dijo presente en el mismo choque que tuvo al árbitro sanjuanino en la terna.

A través de sus redes sociales, el hombre que imparte justicia publicó: "Lo lindo de nuestra pasión, el fútbol, conocer buena gente de este Calibre, con mi Ex vecino de San Juan. Placer verte bien! No atajabas nada jeje".

Luis Ardente se retiró del fútbol profesional en diciembre de 2023, tras 22 años de carrera, para asumir como Coordinador del Fútbol en San Telmo, club en el que se inició su trayectoria deportiva. Hoy su presente lo tiene en Tigre como entrenador de arqueros.