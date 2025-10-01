jueves 2 de octubre 2025

Hockey sobre Patines

Victoria de los extranjeros, caída de los sanjuaninos: así fue el arranque del Mundial de Clubes en San Juan

El campeonato mundial puso primera en San Juan. El Barcelona, que tiene en sus filas al sanjuanino Pablo Álvarez, se quedó con una contundente victoria 9-1 frente a Andes Talleres. La jornada completa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este miércoles se puso en marcha el Mundial de Clubes de hockey sobre patines en San Juan. La jornada empezó cargada de emociones en el Estadio Aldo Cantoni y los fanáticos se hicieron presentes desde temprano. El calendario del primer día:

Fixture – Miércoles 1 de Octubre

  • Grupo B: HC San Jorge 1-4 Melbourne (Australia)
  • Grupo A: Andes Talleres (Argentina) 1-9 FC Barcelona (España)
  • 19:00 hs – Grupo B: OC Barcelos (Portugal) vs Centro Valenciano (Argentina)
  • 21:30 hs – Grupo A: Sporting (Portugal) vs Olimpia (Argentina)

Las entradas se puede conseguir por AutoEntrada o en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni. El valor de las entradas es $18000 la general y $40000 la platea oeste.

En total serán 8 los equipos que participarán de la competencia, divididos en dos grupos. En el Grupo A estarán Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), FC Barcelona (España) y Olimpia Patín Club (San Juan). Por su parte, el Grupo B reunirá a OC Barcelos (Portugal), HC San Jorge (Chile), Melbourne Roller Hockey Club (Australia) y Centro Valenciano (San Juan).

Melbourne, con tonada sanjuanina: le dio vuelta la serie a San Jorge y arrancó con el pie derecho

El equipo australiano que dirige el sanjuanino Carlos López, abrió el Mundial de Clubes frente a San Jorge de Chile. El encuentro arrancó adverso en el Cantoni, pero su equipo supo remontar la situación y quedarse con los primeros tres puntos del certamen.

Barcelona, con victoria contundente y un triplete de Pablo Álvarez:

El equipo favorito del Mundial de Clubes no tuvo piedad ante Los Andes Talleres y lo venció 9-1 en el segundo partido que se disputó en el Estadio Aldo Cantoni. El sanjuanino Pablo Álvarez estuvo entonado y marcó un triplete en el equipo español.

Seguí en vivo el arranque del Mundial de Clubes en el Cantoni haciendo click aquí: https://www.youtube.com/live/vsdHrC-mRpw

Victoria de los europeos sobre los sanjuaninos

En el Aldo Cantoni, OC Barcelos y Sporting Club de Lisboa se impusieron con claridad sobre Centro Valenciano y Olimpia, respectivamente, en una jornada donde la contundencia europea se hizo sentir.

En el primer turno, OC Barcelos derrotó 6-2 a Centro Valenciano en un partido que, si bien tuvo momentos de paridad, terminó inclinándose hacia el lado luso gracias a la efectividad de Miguel Rocha, autor de tres goles, y Franco Ferruccio, que aportó un doblete. El conjunto sanjuanino luchó con corazón y gritó a través de Douglas Frías y Rodrigo Ferruccio Serfaty, pero no alcanzó para sostener el ritmo de un rival que no perdonó cada error.

Más tarde, fue el turno de Sporting de Lisboa, que con un funcionamiento aceitado venció 7-3 a Olimpia. El capitán Gonzalo Romero fue figura con dos tantos, uno de ellos de falta directa, mientras que Alessandro Verona, Diogo Barata, Danilo Rampulla y Henrique Magalhaes completaron la goleada. Olimpia, empujado por su gente, buscó la remontada con los goles de Gonzalo Acosta Arancibia, Federico Ortiz Oyola y Ignacio Lloveras, pero la experiencia y jerarquía del Sporting fueron determinantes.

