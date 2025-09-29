lunes 29 de septiembre 2025

Hockey sobre patines

Al ritmo de la Nueva luna y por la peatonal, las primera horas del Barcelona en San Juan

Los jugadores del Barca ya se encuentran en la provincia para vivir el Mundial de Clubes que arrancará el próximo miércoles. El plantel, que tiene al sanjuanino Pablo Álvarez, anduvo por las calles céntricas en la antesala que juntará a los mejores equipos del mundo en el Aldo Cantoni.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El hockey sobre patines recibirá el Mundial de Clubes.&nbsp;

El Barcelona ya está en suelo sanjuanino. Este domingo, cerca del mediodía, el plantel azulgrana aterrizó en la provincia para disputar el tan esperado Mundial de Clubes, que comenzará el próximo miércoles en el Estadio Aldo Cantoni. Con algunos días libres por delante, los jugadores aprovecharon las primeras horas para distenderse, recorrer el centro y disfrutar del recibimiento cálido, que incluyó música bien argentina y el calor de los fanáticos del hockey sobre patines.

Lejos del hermetismo habitual de los grandes equipos europeos, los jugadores del Barça se mostraron relajados, cercanos y con ganas de mezclarse con la gente. Durante la mañana se los vio caminando por la peatonal y sacándose fotos al ritmo de La Nueva Luna, el tema que eligió la página oficial para ponerlo en contexto.

Entre todos los integrantes del equipo resalta el sanjuanino Pablo Álvarez, que viste la camiseta del equipo catalán y vive estas horas con una emoción especial.

El debut del Barcelona será este miércoles ante Andes Talleres de Mendoza, en un cruce que promete mucho desde lo deportivo y que marcará el puntapié inicial de un torneo que reunirá a los mejores equipos del planeta. Los catalanes llegan con chapa de candidatos.

El video:

