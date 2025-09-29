lunes 29 de septiembre 2025

Vóley

UPCN completó los receptores punta para la LVA 2025/26

La nómina de receptores punta combina jerarquía internacional, recorrido nacional y nuevas generaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
UPCN San Juan Vóley, el club más ganador de la historia del vóley argentino, tiene su pack completo de receptores punta para la próxima Liga de Vóleibol Argentina (LVA), a la que regresará tras haberse consagrado campeón de la Liga Nacional. La nómina de receptores punta combina jerarquía internacional, recorrido nacional y nuevas generaciones: se trata de Alejandro Toro, Juan Simón Villarruel, Mateo Gómez y el alemán Leon Meier, ya anunciado entre los fichajes.

Alejandro Toro, sanjuanino con gran trayectoria y títulos en UPCN, vuelve a vestirse de amarillo y azul tras brillar en ligas de Rumania (Arcada Galai) y Bulgaria (Levski Sofía), donde conquistó títulos nacionales y fue reconocido como uno de los mejores receptores de la temporada.

Juan Simón Villarruel, con pasos por más de una decena de clubes, continúa en UPCN para aportar solidez en ataque y recepción. Villarruel se ha convertido en uno de los pilares del equipo en los últimos años, tanto en la LVA como en el campeonato de Liga Nacional.

Mateo Gómez, surgido en la Unión Vecinal de Trinidad y con paso reciente por clubes como River y Ciudad , es una de las promesas de San Juan: internacional con las selecciones juveniles argentinas, ya suma rodaje en torneos de gran exigencia y está listo para dar un salto en la élite.

El fichaje de Leon Meier, alemán de 23 años y 2,04 m de altura, ya había sido anunciado previamente como refuerzo internacional. Con experiencia en ligas de Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Grecia, además de la selección absoluta de su país, buscará aportar potencia y versatilidad en ofensiva y recepción.

Los receptores punta se suman a los experimentados armadores Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti, para ir conformando una estructura ofensiva equilibrada y ambiciosa del plantel que volverá a jugar la LVA.

