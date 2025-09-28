lunes 29 de septiembre 2025

Gran Preocupación

Un exarquero sufrió un infarto en un partido homenaje en Chile y tuvieron que reanimarlo en la cancha

Fue durante el partido “Adiós capitanes”, organizado por la Universidad Católica. Allí Patricio Toledo sufrió un infarto y tras ser reanimado tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital.

Por Celeste Roco Navea
image

Una extrema preocupación se apoderó de los hinchas este domingo en Chile durante el partido homenaje “Adiós capitanes”, organizado por la Universidad Católica. El exarquero Patricio Toledo, de 63 años, se desplomó en medio del encuentro debido a que sufrió un infarto y debió ser trasladado de urgencia al hospital.

En las imágenes del partido se pudo ver que Toledo cayó al suelo inconsciente. Fue tan solo unos minutos después de haber protagonizado una buena tapada. Inmediatamente, los otros jugadores empezaron a pedir que lo asistieran los médicos.

Desde Universidad Católica informaron que el exarquero sufrió un infarto agudo de miocardio y debió ser reanimado. “Gracias a la rápida acción de los equipos médicos y al equipo de operaciones de Claro Arena, quienes activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia, Patricio Toledo recibió una oportuna y eficaz atención”, destacaron.

Tras ser trasladado de urgencia a un hospital, Toledo fue sometido a una angioplastia y se encuentra “estable y consciente”, de acuerdo al comunicado oficial que difundió el club a través de sus redes sociales.

Una vez que se constató que el exarquero estaba siendo atendido, el evento “Adiós capitanes” continuó. Algunas de las glorias del fútbol chileno que participaron fueron José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic.

Fuente: TN

