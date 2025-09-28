El tridente Roberval: sienten los colores de Alianza desde la cuna, juegan en la cantera y llevan el jogo bonito en lo genes

En el mundo del fútbol hay quienes respiran y transpiran fútbol de lunes a lunes. Y si hay una familia en San Juan que representa eso, es la familia de Emison DaConceicao, más conocido como Roberval , el brasileño que llegó a la provincia en 2008 para vestir la camiseta de San Martín en la vieja B Nacional. Hoy, radicado en la provincia y lejos del fútbol profesional, sigue muy de cerca la carrea de sus hijos, quienes llevan firme el legado y escribiendo la historia con mucha pasión. El tridente de corazón lechuzo que lleva el jogo bonito en las venas.

Emison Roberval dejó una huella muy grande en el Verdinegro, no solo por lo que hizo desde que se sumó como incorporación en el 2008, sino por lo que llegó después: el 30 de junio de 2011 conquistó su segundo ascenso a la Primera División. Fue después de la victoria en el global ante Gimnasia La Plata, justo cuando Guillermo Barros Schelotto se despedía y en uno de los palcos estaba un tal Diego Armando Maradona.

Sin embargo, aunque la historia del 'Negro' sea rica desde su llegada a San Juan, su protagonismo toma otro lugar a estas alturas. Es que desde que decidió colgar 'simbólicamente' los botines, echó raíces en la provincia, formó su familia y convirtió al Club Atlético de la Juventud Alianza en su casa. Pero lo más lindo vino después: sus hijos no sólo heredaron el amor por el fútbol, sino también el fuego sagrado de vivirlo a pleno, con sentimiento, corazón y una garra que los diferencia del resto.

La más grande se llama Marcia DaConceicao, tiene 15 años y es chilena de nacimiento, pero sanjuanina por adopción. Juega en las inferiores femeninas de Alianza en la categoría B y de defensora central. A diferencia de su papá, a ella le sienta mejor la última línea, para moverse con espacios y no dejar pasar ninguna: es dura, rústica, se tira de cabeza y no da por perdida ninguna pelota. "No tiene el jogo bonito del padre, pero si tiene una entrega impresionante", comentaron desde el entorno cercano de la jugadora.

La que le sigue es Guadalupe Natasha DaConceicao, tiene 11 años. Es Argentina, sanjuanina e integra el plantel de la categoría Sub 14 de Alianza. La pequeña del medio conoce desde niña los pasillos del Centenario y arrancó entrenando cuando tenía 7. A diferencia de su hermana mayor, ella juega un poco más adelante, como volante central. Según relataron, es 'completísima' y tiene una calidad impresionante para su corta edad. Recupera, distribuye, mete, cabecea y juega. Tiene una visión de juego que sorprende para sus 7. Técnica y garra en partes iguales. Se destaca entre el semillero.

El último es Felipe Benjamín DaConceicao. Tiene 4 y el más chiquito del clan ya se perfila como delantero. Es el reflejo de Emison y hay herencia pesada ahí: hábil, encarador y pasional. Ya se tira de cabeza, festeja como su papá y no hay quien lo saque de una cancha. Recién empieza, pero ilusiona. Es el más parecido en su forma de vivir el fútbol.

La familia Roberval es sinónimo de Alianza. "Muchas veces pasamos más tiempo en el club que en casa", dicen. No es una frase hecha: ahí entrenan, juegan, se emocionan. La mamá, Poli, también es fanática del fútbol y cómplice de cada paso que dan. El abuelo Roquiño Mallea fue jugador y presidente, los tíos también visten los colores lechuzos, y los chicos no quieren saber nada con faltar a un entrenamiento. Si no están en el club, están peloteando en su casa. Así de simple: el fútbol es su idioma. Su estio de vida.