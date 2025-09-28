El clásico de Avellaneda terminó en empate sin goles en el Cilindro

El Estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el Cilindro, fue el escenario elegido para un nuevo capítulo del clásico de Avellaneda que dejó sabor a poco para las dos fracciones. Racing e Independiente se enfrentaron en un encuentro vibrante que no tuvo golpes, empatando 0-0.

Sin duda fue un clásico intento. La Academia tuvo sus chances en la etapa inicial, donde el Rojo fue emparejando todo y terminó más firme. En el complemento, las mejores oportunidades fueron para el conjunto donde debutó como DT del rojo Gustavo Quinteros. Sin embargo, el 0 a 0 resultó inamovible.

Durante casi media hora del complemento el partido ingresó en una meseta en donde abundaron los despejes a cualquier parte, las desinteligencias, los pases fallidos y la ausencia de peligro en las áreas.

En la última jugada Pablo Galdames tuvo la victoria visitante, pero en el mano a mano con Facundo Cambeses la tiró afuera, en una acción increíble que lamentó él y todos sus compañeros.

Independiente tuvo dos goles anulados. El primero se dio a los 26 minutos del primer tiempo. Ignacio Pussetto se fue solo y definió muy bien desde afuera del área con un fuerte derechazo, pero el delantero estaba adelantado por muy poquito cuando salió el gran pase de Montiel y el árbitro no demoró en marcar el offside. El segundo gol que no fue se dio a los 12 minutos del segundo tiempo, cuando Luciano Cabral ponía el 1 a 0, pero el hombre de Independiente estaba en posición adelantada.

Además, varios jugadores recibieron amonestaciones, como Maravilla Martínez y Bruno Zuculini, que deberán cuidarse para los próximos encuentros.

Con este empate, Racing e Independiente suman un punto cada uno, mientras que el clásico dejó a ambos equipos con sensaciones encontradas: oportunidades desperdiciadas, emociones fuertes y un público que se fue del estadio con bronca, esperando una revancha en los próximos enfrentamientos.