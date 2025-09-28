domingo 28 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Clausura

El clásico de Avellaneda terminó en empate sin goles en el Cilindro

El marcador terminó sin goles, pese a que hubo algunas anulaciones y momentos para el infarto. Racing - Independiente un clásico de Avellaneda con gusto a poco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen Olé

Imagen Olé

El Estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el Cilindro, fue el escenario elegido para un nuevo capítulo del clásico de Avellaneda que dejó sabor a poco para las dos fracciones. Racing e Independiente se enfrentaron en un encuentro vibrante que no tuvo golpes, empatando 0-0.

Lee además
river recibe al lider riestra en busca de la punta de la zona b
Primera división

River recibe al líder Riestra en busca de la punta de la Zona B
Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina que debuta este domingo en el Mundial Sub20
La ilusión de los pibes

Mundial Sub20: Argentina enfrentará a Cuba en su estreno, ¿a qué hora y dónde se puede ver?

Sin duda fue un clásico intento. La Academia tuvo sus chances en la etapa inicial, donde el Rojo fue emparejando todo y terminó más firme. En el complemento, las mejores oportunidades fueron para el conjunto donde debutó como DT del rojo Gustavo Quinteros. Sin embargo, el 0 a 0 resultó inamovible.

Durante casi media hora del complemento el partido ingresó en una meseta en donde abundaron los despejes a cualquier parte, las desinteligencias, los pases fallidos y la ausencia de peligro en las áreas.

En la última jugada Pablo Galdames tuvo la victoria visitante, pero en el mano a mano con Facundo Cambeses la tiró afuera, en una acción increíble que lamentó él y todos sus compañeros.

Independiente tuvo dos goles anulados. El primero se dio a los 26 minutos del primer tiempo. Ignacio Pussetto se fue solo y definió muy bien desde afuera del área con un fuerte derechazo, pero el delantero estaba adelantado por muy poquito cuando salió el gran pase de Montiel y el árbitro no demoró en marcar el offside. El segundo gol que no fue se dio a los 12 minutos del segundo tiempo, cuando Luciano Cabral ponía el 1 a 0, pero el hombre de Independiente estaba en posición adelantada.

Además, varios jugadores recibieron amonestaciones, como Maravilla Martínez y Bruno Zuculini, que deberán cuidarse para los próximos encuentros.

Con este empate, Racing e Independiente suman un punto cada uno, mientras que el clásico dejó a ambos equipos con sensaciones encontradas: oportunidades desperdiciadas, emociones fuertes y un público que se fue del estadio con bronca, esperando una revancha en los próximos enfrentamientos.

Temas
Seguí leyendo

Después de 31 años, Villa Obrera descendió de categoría: los malos resultados y el castigo de la Liga lo condenaron

Lucas Ceballos, el ex jugador que ahora trabaja en el semillero y vive la clasificación de Desamparados desde afuera

Boca tropezó ante Defensa y Justicia y perdió por un gol agónico

En su aniversario y en el Paraje de la Difunta Correa, San Martín presentó su nueva piel

Argentinos le dio una manito a San Martín y le dedicó el triunfo al sanjuanino Matías Giménez

Los Pumas perdieron con el duro Sudáfrica y se quedaron sin chances de pelear por el título

Julián Álvarez en modo leyenda: doblete y una tarde inolvidable en el Wanda"

San Martín cumple 118 años de historia y pasión: sus orígenes y sus logros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina que debuta este domingo en el Mundial Sub20
La ilusión de los pibes

Mundial Sub20: Argentina enfrentará a Cuba en su estreno, ¿a qué hora y dónde se puede ver?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Los imputados oriundo de San Luis nunca comparecieron en Tribunales.
San Juan

Pago por error de $110.000.000 de la Minera Andina del Sol: confirmaron la fecha en la que se formalizará

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum
Siniestro vial

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia
Novedades

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia

Cómo identificaron a Pequeño J: su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre
Crimen en Florencio Varela

Cómo identificaron a "Pequeño J": su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre

Te Puede Interesar

La Tolva queda a un costado de calle El Bosque. Fotos: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la mole de hierro transformada en una gran atracción de Angaco

Por David Cortez Vega
La ley que arde aprobar en Diputados: los bomberos voluntarios de San Juan buscan beneficios sociales y fondos para la institución
Reconocimiento postergado

La ley que arde aprobar en Diputados: los bomberos voluntarios de San Juan buscan beneficios sociales y fondos para la institución

Diego Villegas, junto a la grutita de la Difunta Correa detrás de Cinzano a donde acudía con sus padres. video
Talento nuestro

"Devoción", la zamba a la Difunta Correa de Diego Villegas que nació de un milagro y representa a miles

Imagen Olé
Torneo Clausura

El clásico de Avellaneda terminó en empate sin goles en el Cilindro

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia
Novedades

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia