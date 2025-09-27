Después de 31 años, Villa Obrera descendió de categoría: los malos resultados y el castigo de la Liga lo condenaron

La jornada de este fin de semana en el fútbol sanjuanino dejó una noticia que parecía inevitable: Villa Obrera descendió a la B local, transformándose en el primer equipo en perder la categoría en la temporada 2025. La derrota quedó sellada con la victoria de San Lorenzo de Ullum, que le terminó de cerrar cualquier posibilidad matemática de permanencia.

El panorama para el equipo villero estuvo marcado desde el inicio del año por la dura sanción que arrastraba: la quita de 18 puntos en total, divididos en -9 en el Apertura y -9 en el Clausura, luego de los incidentes protagonizados por algunos de sus hinchas con agresiones a árbitros. Esa sanción resultó decisiva para las aspiraciones deportivas del club.

En lo estrictamente futbolístico, Villa Obrera disputó 28 partidos en la temporada, en los que cosechó 5 victorias, 4 empates y 19 derrotas. Aún restan siete fechas para el cierre del Clausura, pero los números ya no alcanzan y la historia quedó sentenciada antes de tiempo.

La tristeza se mezcla con la bronca en la hinchada, que deberá acompañar a su equipo en las últimas fechas sabiendo que ya piensa en la próxima temporada en la B.