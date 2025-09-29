lunes 29 de septiembre 2025

Perlita

El revival maradoniano en Jáchal: hizo un gol con la mano y su equipo ganó 2-1

Un tanto de Pampa Vieja recordó aquel choque con Inglaterra en 1986: gol con la mano al estilo de Diego y un resultado final idéntico al partido que quedó para siempre en la memoria del fútbol mundial. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (17)

Apenas habían pasado cuatro minutos de juego cuando Oscar Ortiz ya había escrito su propio capítulo en la historia de la Liga Jachallera, en el duelo de Pampa Vieja ante Andacollo de Tamberías por la fecha 17. El futbolista rawsino aprovechó un lateral, se metió en el área rival y abrió el marcador de manera inesperada: con la mano, como lo hizo Maradona contra los ingleses. Nadie se percató del "pequeño detalle", el gol fue convalidado y quedó para el recuerdo.

“Sí, llevábamos pocos minutos y vino un saque lateral de un compañero. Otro no la pudo rozar y justo me quedó a mí. Salto yo, salta el arquero, y en el aire le pego con la mano porque no tenía otro recurso. Y bueno… así entró la pelota”, contó Ortiz a Tiempo de San Juan. “Nadie se había dado cuenta. Todo fue válido. Lo importante era ganar, hacer los puntos que necesitábamos", agregó.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El revival maradoniano en Jáchal: hizo un gol con la mano y su equipo ganó 2-1 Apenas habían pasado cuatro minutos de juego cuando Oscar Ortiz ya había escrito su propio capítulo en la historia de la Liga Jachallera, en el duelo de Pampa Vieja ante Andacollo de Tamberías por la fecha 17. El futbolista rawsino aprovechó un lateral, se metió en el área rival y abrió el marcador de manera inesperada: con la mano, como lo hizo Maradona contra los ingleses. Aquel partido terminó 2-1, mismo resultado con el que Pampa Vieja se quedó con la victoria. Increíble. Más detalles en @tiempodesanjuan"

El tanto, inesperado porque fue desde el arranque, hizo inevitable la comparación con aquel 22 de junio de 1986. Aquel día, "el Diego" creó “La Mano de Dios” en los cuartos de final del Mundial de México, anotando con la mano el primer gol ante Inglaterra. Argentina ganó 2-1, exactamente igual que ayer Pampa Vieja, y aquel grito quedó inmortalizado con aquella frase “un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios”.

En Jáchal, nadie dudó en comparar ambas acciones. “Sí, más o menos me acuerdo, no fue muy parecido, pero sí fue con la mano. Quedamos ahí en el aire y se ve la mano clara… algunos compañeros me jodieron con ‘la Mano de Dios’. Pero más que nada estoy contento por la victoria que conseguimos", expresó el autor entre risas.

El partido continuó intenso, con Pampa Vieja defendiendo la ventaja y Andacollo intentando empatar. Al final, el 2-1 selló la victoria del equipo visitante y el gol de Ortiz quedó para el recuerdo.

Imágenes: gentileza Streaming Jachal

