lunes 29 de septiembre 2025

Increíble

Primera Nacional: uno del interior clasificó por el ascenso y mandó a la B Metropolitana al histórico Arsenal

El equipo oriundo de Sarandí y que supo ganar un campeonato local, Copa Sudamericana y la Copa Argentina, este domingo bajó a la B Metropolitana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El histórico equipo de Arsenal de Sarandí que en el 2013 salió campeón de la Copa Argentina, que se consagró en la Copa Sudamericana y hasta levantó un trofeo en la Primera División, este domingo tuvo uno de los peores capítulos de su historia.

Tras varios años en la cúspide del futbol, descendió a la B Metropolitana, tras 54 temporadas tanto en primera como segunda división. La última vez que estuvo en la B Metropolitana fue en la temporada 1991-92.

image

Este domingo, Arsenal perdió con Deportivo Madryn, equipo que con la victoria se quedó con la Zona y es el primer clasificado a la final única para luchar por un ascenso a la Primera División.

image

El resultado fue 2 a 1 y entre los goleadores hubo un ex San Martín de San Juan, Mana. El del Viaducto terminó la temporada con número catastróficos: 7 partidos ganados, 10 empates y 16 derrotas. Cabe destacar que todavía debe jugar una fecha.

