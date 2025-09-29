Primera Nacional: uno del interior clasificó por el ascenso y mandó a la B Metropolitana al histórico Arsenal

El histórico equipo de Arsenal de Sarandí que en el 2013 salió campeón de la Copa Argentina, que se consagró en la Copa Sudamericana y hasta levantó un trofeo en la Primera División, este domingo tuvo uno de los peores capítulos de su historia.
El equipo oriundo de Sarandí y que supo ganar un campeonato local, Copa Sudamericana y la Copa Argentina, este domingo bajó a la B Metropolitana.
Tras varios años en la cúspide del futbol, descendió a la B Metropolitana, tras 54 temporadas tanto en primera como segunda división. La última vez que estuvo en la B Metropolitana fue en la temporada 1991-92.
Este domingo, Arsenal perdió con Deportivo Madryn, equipo que con la victoria se quedó con la Zona y es el primer clasificado a la final única para luchar por un ascenso a la Primera División.
El resultado fue 2 a 1 y entre los goleadores hubo un ex San Martín de San Juan, Mana. El del Viaducto terminó la temporada con número catastróficos: 7 partidos ganados, 10 empates y 16 derrotas. Cabe destacar que todavía debe jugar una fecha.