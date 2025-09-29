Con camiseta europea, pero con sello sanjuanino: la final que tuvo a cinco hockistas locales y llevó al Benfica a gritar campeón

El hockey sobre patines europeo volvió a tener una fuerte presencia sanjuanina en una final de infarto. Este último doming, el Benfica derrotó 4-2 al Sporting en el Pavilhão Multiusos de Odivelas y conquistó por tercera vez la Elite Cup , el torneo de pretemporada que reunió a varias figuras de la Selección Argentina.

El duelo tuvo una carga especial para el hockey sanjuanino. En el arco de Las Águilas apareció Constantino “Conti” Acevedo, que tuvo su primera gran prueba grande con la camiseta roja tras llegar del Barcelos, acompañado por Lucas Ordoñez, emblema albiceleste. Enfrente, defendiendo los colores del Sporting, estuvieron Gonzalo Romero, Facundo Brigde y Danilo Rampulla, también integrantes de la Selección Argentina.

El Benfica, vigente bicampeón del torneo, se mostró más sólido desde el arranque. Con goles de João Rodrigues y Zé Miranda antes del descanso, se fue al frente con autoridad. Acevedo, clave en el arco, incluso tapó un penalti a Roc Pujadas que pudo cambiar el rumbo del partido. En la segunda parte, Nil Roca estiró la ventaja y aunque Rafael Bessa descontó, el equipo rojiblanco volvió a golpear en el cierre con otra aparición de Miranda, que selló el 4-2 definitivo.

Tras la final, el Sporting viaja rumbo a San Juan para disputar el Mundial de Clubes en el Aldo Cantoni.

El encuentro tuvo momentos de tensión, como la dura acción que dejó al francés Roberto Di Benedetto tendido en la pista tras un cruce con Romero, y que encendió la alarma en ambos equipos. Pero el suspenso duró poco: el partido continuó y el Benfica terminó celebrando ante su clásico rival.

Fotos: Isabel Cutileiro / SL Benfica