Tragedia vial en Chimbas: liberaron al conductor que provocó el siniestro que le costó la vida a un motociclista

Juan José Navarro, el acusado de provocar la tragedia en Chimbas el pasado viernes en la esquina de Maradona y Formosa, este lunes recuperó la libertad tras estar casi 72 horas aprehendido. El juez lo imputó por homicidio culposo por conducción imprudente de un vehículo con motor y será investigado, pero en libertad.

La víctima fatal en este hecho fue Gustavo Alberto Aciar (51). Hombre que murió en el lugar del hecho por las graves heridas que sufrió.

Según informaron las autoridades, el ciudadano Juan José Navarro circulaba en un Fiat Siena Atractive blanco por calle Formosa en sentido este-oeste. Al llegar a la intersección con calle Maradona, hizo caso omiso al cartel de pare ubicado en su carril y avanzó sobre Maradona, momento en que colisionó con la motocicleta Bajaj Rouser 200 cc, conducida por Aciar, que circulaba de norte a sur.

Producto del impacto, el motociclista quedó tendido en la vereda de la esquina suroeste, donde se constató su fallecimiento. La motocicleta terminó en el centro de la calle Formosa, mientras que el automóvil quedó con el frente en el vértice de la misma esquina. En el lugar se observaron huellas de rodamiento y marcas de fricción en ambos vehículos.

La causa está siendo investigada por el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera de UFI Delitos Especiales N2.