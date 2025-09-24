miércoles 24 de septiembre 2025

Alarma

Anticontaminación: Ambiente intervino por un derrame de residuos en el Parque Industrial de Chimbas

La Secretaría constató la presencia de un líquido oscuro en calles del predio, por lo que se la tarea junto a OSSE y Policía Ecológica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ambiente desarrolló un operativo para evitar la expansión de la contaminación tras un derrame cloacal.

Ambiente desarrolló un operativo para evitar la expansión de la contaminación tras un derrame cloacal.

Tras un aviso de la Dirección de Promoción Industrial, la Secretaría de Ambiente constató la presencia de un líquido oscuro en calles internas del predio del Parque Industrial de Chimbas. Como consecuencia, con el fin de evitar la expansión de la contaminación, se activó un operativo junto a OSSE y Policía Ecológica para determinar responsabilidades y avanzar en la remediación.

Personal técnico de la Secretaría se hizo presente en el lugar y constató que se trataba de un colapso cloacal en un sector, con derrame de un líquido asimilable a hidrocarburo. Ante esta situación, se dio intervención inmediata a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y a la Policía Ecológica, a fin de determinar el tipo de sustancia y su procedencia y así avanzar en la investigación correspondiente.

image

Un segundo aviso permitió individualizar el lugar donde presumiblemente se produjo el arrojo de esta sustancia al sistema cloacal. Paralelamente OSSE procedió a tomar muestas de las sustancias para determinar de qué se trata.

Una vez obtenidos los reaultados de laboratorio que acompañarán los informes técnicos, la Secretaría de Ambiente procederá a establecer las responsabilidades pertinentes, exigir la remediación de los caminos internos afectados y aplicar las sanciones correspondientes en el marco de las Leyes Provinciales Nº 522 y 504-L.

