Vecinos de dos de los departamentos más grandes de San Juan podrán vacunarse en sus plazas

Durante los próximos días, el vacunatorio móvil de la provincia llegará a dos departamentos clave por su cantidad de población: Rawson y Chimbas. Según informaron desde el Ministerio de Salud, en distintas plazas de ambos departamentos se aplicarán las vacunas gratuitas del calendario, a toda la población y sin necesidad de sacar turno previamente.

El vacunatorio móvil, se instalará Plaza Centenario, ubicada en Boulevard Sarmiento, 513 Oeste, Villa Krause, Rawson, los días miércoles 24 y el jueves 25 de septiembre en horario de 15:00 a 18:00 y el viernes 26 de septiembre en de 9:00 a 12:30.

En Chimbas

El jueves 25 de septiembre durante la mañana de 9:00 a 12:00 se traslada a la Plaza de Villa Obrera, en calle Rastreador Calívar 60 Norte, Departamento Chimbas.

Cabe recordar que la iniciativa es impulsada por el Programa Provincial de Inmunizaciones, que depende de la División Epidemiología del Departamento de Medicina Sanitaria, bajo la órbita de la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud. Se enmarca en una estrategia sanitaria que busca fortalecer los servicios de vacunación y acercarlos a la comunidad, especialmente en espacios de alta concurrencia.

La unidad del vacunatorio móvil se encuentra equipada con un sistema de energía solar que garantiza la correcta conservación de las dosis y recorre distintos puntos públicos para promover el acceso equitativo a la inmunización.

Durante las jornadas se aplicarán vacunas del calendario oficial, incluyendo dosis contra el Virus Sincitial Respiratorio, COVID-19, gripe y otras necesarias para completar esquemas en niños, adolescentes, adultos y personas mayores.