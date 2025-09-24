miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Prevención

Vecinos de dos de los departamentos más grandes de San Juan podrán vacunarse en sus plazas

Desde el Ministerio de Salud ofrecieron el nuevo cronograma del vacunatorio móvil. Aplicarán las vacunas gratuitas a toda la población y sin turno previo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El vacunatorio móvil estará en Rawson y Chimbas.

El vacunatorio móvil estará en Rawson y Chimbas.

Durante los próximos días, el vacunatorio móvil de la provincia llegará a dos departamentos clave por su cantidad de población: Rawson y Chimbas. Según informaron desde el Ministerio de Salud, en distintas plazas de ambos departamentos se aplicarán las vacunas gratuitas del calendario, a toda la población y sin necesidad de sacar turno previamente.

Lee además
Esta semana, finaliza la temporada del programa Garrafa Hogar en San Juan.
Plan provincial

Por última vez en la temporada, venderán las garrafas más baratas: los 8 departamentos elegidos
El viento será protagonista durante todo este jueves.
Pronóstico

Alerta amarilla por viento para seis departamentos de San Juan

El cronograma de actividades

En Rawson

El vacunatorio móvil, se instalará Plaza Centenario, ubicada en Boulevard Sarmiento, 513 Oeste, Villa Krause, Rawson, los días miércoles 24 y el jueves 25 de septiembre en horario de 15:00 a 18:00 y el viernes 26 de septiembre en de 9:00 a 12:30.

En Chimbas

El jueves 25 de septiembre durante la mañana de 9:00 a 12:00 se traslada a la Plaza de Villa Obrera, en calle Rastreador Calívar 60 Norte, Departamento Chimbas.

Cabe recordar que la iniciativa es impulsada por el Programa Provincial de Inmunizaciones, que depende de la División Epidemiología del Departamento de Medicina Sanitaria, bajo la órbita de la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud. Se enmarca en una estrategia sanitaria que busca fortalecer los servicios de vacunación y acercarlos a la comunidad, especialmente en espacios de alta concurrencia.

La unidad del vacunatorio móvil se encuentra equipada con un sistema de energía solar que garantiza la correcta conservación de las dosis y recorre distintos puntos públicos para promover el acceso equitativo a la inmunización.

Durante las jornadas se aplicarán vacunas del calendario oficial, incluyendo dosis contra el Virus Sincitial Respiratorio, COVID-19, gripe y otras necesarias para completar esquemas en niños, adolescentes, adultos y personas mayores.

Temas
Seguí leyendo

Tres departamentos del Gran San Juan y dos alejados, en el cronograma semanal de Garrafa Hogar

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete

Pocito tiene 41 candidatas a Reina del Adulto Mayor: conocelas en esta nota, votá y sumales puntos

San Juan tendrá un miércoles despejado y con temperaturas agradables

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

Orrego visitó Calingasta e inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Infantil

Controlan más de 600 hectáreas de cultivos semilleros en el Valle de Tulum

Tras el último acto de vandalismo contra el Monumento al Deporte, qué harán las autoridades

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Pronóstico

San Juan tendrá un miércoles despejado y con temperaturas agradables

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

Imagen ilustrativa.
Energía renovable

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Te Puede Interesar

El frente del complejo en el que ocurrió el accidente doméstico.
Grave

Capital: una joven está en grave estado tras quemarse con un calentador casero

Por Pablo Mendoza
Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete
Video

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Las barreras de ingreso a la provincia cambian: se modernizan, habrá más y se transforman de fitosanitarias a fitozoosanitarias.
Novedades

Nada entrará a San Juan sin revisión: ponen más barreras en las rutas, y controlarán carnes además de frutas

Imagen ilustrativa
Ataque a un uniformado

Robaron en la casa de un policía sanjuanino y se llevaron su pistola y municiones