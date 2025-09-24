Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

El lunes se viralizó un video terrible, donde se ve a una mujer embarazada golpeando a un menor y que al parecer es su hijo en Chimbas . Las autoridades tomaron conocimiento de este ataque tras el video filmado en la calle, es que cabe aclarar que no hay un acta policial sobre este episodio.

Imágenes impactantes Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

Personal de UFI CAVIG al mando de los fiscales coordinadores Claudia Ruiz Carignano y Roberto Ginsberg y personal del 102 empezaron a investigar de oficio para dar con la protagonista de este hecho. Tras dos días de búsqueda dieron con el domicilio de la mujer.

Personal que contiene a los menores fueron hacia este lugar y los niños que estaban al cuidado de esta mujer fueron separados. Ahora están con otro familiar, informaron fuentes judiciales.

El video viralizado causó mucha conmoción, porque se la ve a la mujer pegándole a su hijo en la calle (hecho ocurrido por calle Mendoza en Chimbas cerca de una conocida estación de servicio). La misma investigación de la brigada policial estableció que la familia era de las cercanías.

Sobre la situación de la mujer, desde la Justicia no dieron a conocer si se hará una causa o no en su contra. Pero expresaron que el menor fue enviado a un médico legista para que se constate las lesiones.