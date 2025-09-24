miércoles 24 de septiembre 2025

Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Tanto personal de UFI CAVIG y los miembros de la Línea 102 -servicio que le brinda contención a los menores- investigaron a fondo y dieron con los menores.

Por Pablo Mendoza
Captura de pantalla 2025-09-24 131451
Personal de UFI CAVIG al mando de los fiscales coordinadores Claudia Ruiz Carignano y Roberto Ginsberg y personal del 102 empezaron a investigar de oficio para dar con la protagonista de este hecho. Tras dos días de búsqueda dieron con el domicilio de la mujer.

Personal que contiene a los menores fueron hacia este lugar y los niños que estaban al cuidado de esta mujer fueron separados. Ahora están con otro familiar, informaron fuentes judiciales.

El video viralizado causó mucha conmoción, porque se la ve a la mujer pegándole a su hijo en la calle (hecho ocurrido por calle Mendoza en Chimbas cerca de una conocida estación de servicio). La misma investigación de la brigada policial estableció que la familia era de las cercanías.

Sobre la situación de la mujer, desde la Justicia no dieron a conocer si se hará una causa o no en su contra. Pero expresaron que el menor fue enviado a un médico legista para que se constate las lesiones.

Temas
