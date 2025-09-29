lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Confuso episodio

Dos trapitos, presos por golpear a un sujeto en Capital: creían que era un ladrón

Los dos sujetos quedaron en la mira por el delito de lesiones leves y serán juzgados en Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Patrullero.jpg

Un confuso y violento episodio terminó con dos trapitos tras las rejas este domingo en Capital. Los hombres, identificados como Cristian Alexander Díaz (23) y Héctor Fabián Nieto (32) fueron detenidos luego de golpear brutalmente a un hombre al que acusaron de querer robar.

Lee además
un hombre resulto herido tras arrojarse de un puente en la ruta 40
Chimas

Un hombre resultó herido tras arrojarse de un puente en la Ruta 40
sarmiento: un operario se corto un dedo por intentar arreglar una retroexcavadora
Los Berros

Sarmiento: un operario se cortó un dedo por intentar arreglar una retroexcavadora

El hecho ocurrió el domingo, cerca de las 17 horas, en un domicilio ubicado en calle Urquiza antes de San Luis, en Capital. Según el parte policial, la víctima había ingresado al lugar para dormir dentro de un auto abandonado. Los trapitos, que solían custodiar la vivienda por pedido del dueño, interpretaron que el sujeto estaba por cometer un ilícito y lo atacaron a golpes de puño, patadas y hasta con un trozo de cerámica.

El agredido sufrió un corte visible en la frente del lado derecho. Testigos ocasionales alertaron al 911, y en pocos minutos arribó personal de la Comisaría cuarta junto a una ambulancia del 107. Aunque la víctima se negó a recibir asistencia médica en el lugar, fue trasladada a la dependencia policial para brindar declaración. De acuerdo con su testimonio, habría participado un tercer agresor, quien logró escapar antes de la llegada de los uniformados.

La escena fue presenciada por la encargada de una confitería, quien conocía a los trapitos involucrados y relató que el propietario de la casa les permitía entrar a tomar agua y cuidar la propiedad.

Ambos imputados fueron notificados de sus derechos y quedaron a disposición de la Justicia por el delito de lesiones leves. Díaz y Nieto permanecerán alojados en los calabozos de la Comisaría 4ª hasta ser presentados ante un juez de Flagrancia, donde enfrentarán el proceso judicial correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

"Exigimos Justicia", el pedido a 21 años de la desaparición forzada de Raúl Tellechea

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia

Confuso episodio en Rivadavia: conductor hospitalizado tras volcar su auto

Aparatoso choque entre motos en Rawson: los dos conductores, hospitalizados

Pago por error de $110.000.000 de la Minera Andina del Sol: confirmaron la fecha en la que se formalizará

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Vecinos de Albardón se enfrentaron a dos ladrones que habían asaltado a una mujer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sarmiento: un operario se corto un dedo por intentar arreglar una retroexcavadora
Los Berros

Sarmiento: un operario se cortó un dedo por intentar arreglar una retroexcavadora

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia
Novedades

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia

El auto quedó rueda arriba tras impactar con un vehículo que estaba estacionado.
Llamativo video

Confuso episodio en Rivadavia: conductor hospitalizado tras volcar su auto

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto video
Historia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

Las mellizas pocitanas que buscan un sueño internacional. 
Pasión

Las mellizas pocitanas que danzan por un sueño internacional

Te Puede Interesar

La renovada Calle 5, nuevo polo de picadas de motos que enciende las alarmas
Preocupante

La renovada Calle 5, nuevo polo de picadas de motos que enciende las alarmas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Astica y su joya del Bajo Verde: un club que florece con el corazón del pueblo y se esconde entre las sierras
Pasiones del Interior

Astica y su joya del Bajo Verde: un club que florece con el corazón del pueblo y se esconde entre las sierras

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?
Concurso histórico

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?

Belén Barboza aseguró que para la Fiesta Nacional del Sol 2025 se replicará el mismo modelo del año anterior para los accesos y la circulación porque fue exitoso.
Expectativa

Fiesta Nacional del Sol: Ultiman detalles para la venta de entradas con opciones de financiación

Le revisamos el celular a Martín Vega: conversaciones familiares y emojis reveladores
Paren en Off

Le revisamos el celular a Martín Vega: conversaciones familiares y emojis reveladores