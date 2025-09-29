Dos trapitos, presos por golpear a un sujeto en Capital: creían que era un ladrón

Un confuso y violento episodio terminó con dos trapitos tras las rejas este domingo en Capital. Los hombres, identificados como Cristian Alexander Díaz (23) y Héctor Fabián Nieto (32) fueron detenidos luego de golpear brutalmente a un hombre al que acusaron de querer robar.

El hecho ocurrió el domingo, cerca de las 17 horas , en un domicilio ubicado en calle Urquiza antes de San Luis , en Capital. Según el parte policial, la víctima había ingresado al lugar para dormir dentro de un auto abandonado. Los trapitos, que solían custodiar la vivienda por pedido del dueño, interpretaron que el sujeto estaba por cometer un ilícito y lo atacaron a golpes de puño, patadas y hasta con un trozo de cerámica.

El agredido sufrió un corte visible en la frente del lado derecho. Testigos ocasionales alertaron al 911, y en pocos minutos arribó personal de la Comisaría cuarta junto a una ambulancia del 107. Aunque la víctima se negó a recibir asistencia médica en el lugar, fue trasladada a la dependencia policial para brindar declaración. De acuerdo con su testimonio, habría participado un tercer agresor, quien logró escapar antes de la llegada de los uniformados.

La escena fue presenciada por la encargada de una confitería, quien conocía a los trapitos involucrados y relató que el propietario de la casa les permitía entrar a tomar agua y cuidar la propiedad.

Ambos imputados fueron notificados de sus derechos y quedaron a disposición de la Justicia por el delito de lesiones leves. Díaz y Nieto permanecerán alojados en los calabozos de la Comisaría 4ª hasta ser presentados ante un juez de Flagrancia, donde enfrentarán el proceso judicial correspondiente.