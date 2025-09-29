Un hombre resultó herido tras arrojarse de un puente en la Ruta 40

Durante la mañana de este lunes, un hombre fue trasladado de urgencia al hospital luego de haberse arrojado desde un puente ubicado en la intersección de Ruta 40 y Avenida Benavídez, en Chimbas.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30, cuando la persona cayó desde unos siete metros de altura. De inmediato, efectivos policiales y personal médico llegaron al lugar para asistirlo. Tras recibir atención primaria, fue trasladado con vida a un centro de salud, donde permanece bajo evaluación. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre su identidad ni sobre la gravedad de sus lesiones.