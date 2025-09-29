lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Chimbas

Un hombre resultó herido tras arrojarse de un puente en la Ruta 40

El hombre se encuentra internado en el Hospital Rawson. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hombre

Durante la mañana de este lunes, un hombre fue trasladado de urgencia al hospital luego de haberse arrojado desde un puente ubicado en la intersección de Ruta 40 y Avenida Benavídez, en Chimbas.

Lee además
sarmiento: un operario se corto un dedo por intentar arreglar una retroexcavadora
Los Berros

Sarmiento: un operario se cortó un dedo por intentar arreglar una retroexcavadora
dos trapitos, presos por golpear a un sujeto en capital: creian que era un ladron
Confuso episodio

Dos trapitos, presos por golpear a un sujeto en Capital: creían que era un ladrón

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30, cuando la persona cayó desde unos siete metros de altura. De inmediato, efectivos policiales y personal médico llegaron al lugar para asistirlo. Tras recibir atención primaria, fue trasladado con vida a un centro de salud, donde permanece bajo evaluación. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre su identidad ni sobre la gravedad de sus lesiones.

Dónde pedir ayuda en Argentina

Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con las siguientes líneas de atención:

  • Emergencias: 911

  • SAME (emergencias médicas): 107

  • Línea de Asistencia al Suicida: 0800-345-1435

  • Línea gratuita 24 horas: 0800-999-0091

  • Programa Provincial de Prevención de Suicidios: [email protected] o en el centro de salud más cercano

  • Servicio de Psiquiatría del Hospital Rawson: Interno 2102 (lunes a viernes de 7 a 13 hs)

  • Consultas: 4305538

Seguí leyendo

"Exigimos Justicia", el pedido a 21 años de la desaparición forzada de Raúl Tellechea

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia

Confuso episodio en Rivadavia: conductor hospitalizado tras volcar su auto

Aparatoso choque entre motos en Rawson: los dos conductores, hospitalizados

Pago por error de $110.000.000 de la Minera Andina del Sol: confirmaron la fecha en la que se formalizará

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Vecinos de Albardón se enfrentaron a dos ladrones que habían asaltado a una mujer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dos trapitos, presos por golpear a un sujeto en capital: creian que era un ladron
Confuso episodio

Dos trapitos, presos por golpear a un sujeto en Capital: creían que era un ladrón

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia
Novedades

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia

El auto quedó rueda arriba tras impactar con un vehículo que estaba estacionado.
Llamativo video

Confuso episodio en Rivadavia: conductor hospitalizado tras volcar su auto

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto video
Historia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

Las mellizas pocitanas que buscan un sueño internacional. 
Pasión

Las mellizas pocitanas que danzan por un sueño internacional

Te Puede Interesar

Mark Bristow (izquierda) deja Barrick y entra en forma interina Mark Hill. 
Se mueve el tablero minero

Barrick cambia a su CEO estratégico y lo sucede otro conocido en San Juan: sale un Mark y entra otro Mark

Por Elizabeth Pérez
La renovada Calle 5, nuevo polo de picadas de motos que enciende las alarmas
Preocupante

La renovada Calle 5, nuevo polo de picadas de motos que enciende las alarmas

Astica y su joya del Bajo Verde: un club que florece con el corazón del pueblo y se esconde entre las sierras
Pasiones del Interior

Astica y su joya del Bajo Verde: un club que florece con el corazón del pueblo y se esconde entre las sierras

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?
Concurso histórico

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?

Belén Barboza aseguró que para la Fiesta Nacional del Sol 2025 se replicará el mismo modelo del año anterior para los accesos y la circulación porque fue exitoso.
Expectativa

Fiesta Nacional del Sol: Ultiman detalles para la venta de entradas con opciones de financiación