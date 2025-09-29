Un hombre resultó herido tras arrojarse de un puente en la Ruta 40

Durante la mañana de este lunes, un hombre fue trasladado de urgencia al hospital luego de haberse arrojado desde un puente ubicado en la intersección de Ruta 40 y Avenida Benavídez, en Chimbas.
El hombre se encuentra internado en el Hospital Rawson. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho.
El hecho ocurrió alrededor de las 8:30, cuando la persona cayó desde unos siete metros de altura. De inmediato, efectivos policiales y personal médico llegaron al lugar para asistirlo. Tras recibir atención primaria, fue trasladado con vida a un centro de salud, donde permanece bajo evaluación. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre su identidad ni sobre la gravedad de sus lesiones.
Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con las siguientes líneas de atención:
Emergencias: 911
SAME (emergencias médicas): 107
Línea de Asistencia al Suicida: 0800-345-1435
Línea gratuita 24 horas: 0800-999-0091
Programa Provincial de Prevención de Suicidios: [email protected] o en el centro de salud más cercano
Servicio de Psiquiatría del Hospital Rawson: Interno 2102 (lunes a viernes de 7 a 13 hs)
Consultas: 4305538