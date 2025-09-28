"Exigimos Justicia", el pedido a 21 años de la desaparición forzada de Raúl Tellechea

Este domingo 28 de septiembre San Juan recuerda uno de los aniversarios más triste de la historia provincial: la desaparición forzada en democracia de Raúl Tellechea , un caso emblemático que aun se está dilucidando en la Justicia, sin novedades sobre qué pasó con el ingeniero. A 21 años de su desaparición, su familia renovó el pedido de Justicia con un video que compartieron en redes sociales.

El ingeniero cumplía funciones en la Asociación Mutual del personal de la UNSJ cuando fue visto por última vez en 2004 . Los miembros de la comisión directiva lo denunciaron por fraude y dijeron que por esa razón se había fugado, pero su familia defendió su honor y, tras descubrir detalles incongruentes alrededor de su repentina ausencia, aseguraron que había sido secuestrado.

Fueron dos décadas de lucha por parte de la familia de Raúl Tellechea para que la Justicia tomara el caso e investigara la desaparición, hasta que paso al fuero federal y pudo avanzar el juicio contra los imputados, algunos de ellos integrantes de la fuerza policial local.

Los imputados son Luis Héctor Moyano (presidía la Comisión Directiva y señalado coautor), Miguel Alejandro Del Castillo (también sindicado como coautor y quien denunció a Tellechea por estafa), Eduardo Rubén Oro (integrante de la CD, coautor); Luis Alonso (coautor); Juan Marcelo Cachi (partícipe necesario); Miguel Francisco González (ex jefe de Policía, partícipe necesario); Mario León (Jefe de la sección Seguridad Personal, partícipe necesario); Alberto Flores (policía, coautor funcional); Aurora Ahumada (empleada de la Mutual, partícipe necesaria); y el supuesto arrepentido Sebastián Cortéz Páez (coautor).

Los hijos y los familiares de Tellechea están convencidos de que el también dirigente deportivo fue secuestrado por los directivos de la Mutual, después de que el ingeniero descubriera el desfalco que habían hecho en perjuicio de la entidad, y que mientras lo mantenía cautivo se les murió.

En la actualidad el juicio se encuentra en la etapa de réplicas, atravesando la fase final, con el fallo del tribunal previsto para las próximas semanas. De esta manera la familia de Raúl Tellechea espera al menos ver a los responsables de la desaparición tras las rejas; pero un interrogante sigue presente: ¿Qué pasó con Raúl Tellechea?

El video que compartió la familia de Raúl Tellechea a 21 años de su desaparicón