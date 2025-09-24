Juicio por Tellechea: tras las críticas del fiscal, la defensa de dos imputados lo cruzó fuerte

A poco de cumplirse 21 años de la desaparición de Raúl Tellechea y en el marco del juicio que se lleva adelante en la Justicia Federal, el fiscal Francisco Maldonado cuestionó el accionar del defensor de Luis Alonso y Eduardo Oro, Marcelo Fernández Valdez, quien exhibió durante el debate declaraciones en los medios del abogado querellante para reforzar su postura.

Durante la etapa de réplicas del juicio que investiga la desaparición forzada del ingeniero, el representante del Ministerio Público apuntó directamente contra el abogado que representa a los ex directivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan . En ese marco, lo acusó de intentar “demonizar a la familia” del desaparecido.

Sobre el material reproducido por el letrado, el fiscal consideró improcedente y fuera de los tiempos procesales. “Pretender incorporar esa información en los alegatos no solo es un error de litigación, sino también un abuso del derecho de defensa”, sostuvo y agregó: "Esto, señoras juezas, es inadmisible”.

Frente a ello y finalizada la audiencia, el defensor lo cruzó fuerte. En su descargo, calificó las declaraciones del fiscal como “una falta de respeto al Tribunal”, integrado por las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereyra. En ese orden, defendió su derecho a utilizar los elementos disponibles en el juicio. “Si no estuviera permitido usar estos recursos en los alegatos, habría sido el propio tribunal el que lo impidiera”, afirmó.

Además, el defensor negó haber intentado “demonizar” a la familia y sostuvo que su planteo se basó en pruebas que la fiscalía y la querella, encarnada por Conrado Suárez Jofré “no quisieron valorar”. Como ejemplo, mencionó el caso de una testigo que trabajaba en la Terminal de Ómnibus y que afirmó haber visto a Tellechea tras su desaparición. Según Fernández Valdez, la familia ocultó ese dato durante varios meses antes de informarlo a las autoridades.

“¿Buscaban a Tellechea o querían incriminar a alguien en su supuesta desaparición forzada?”, se preguntó el abogado, sugiriendo que el manejo de la información por parte de la familia podría haber tenido motivaciones distintas a la búsqueda genuina del desaparecido.

El defensor también recordó que durante el juicio se terminó reconociendo que Tellechea había defraudado a la mutual universitaria, algo que —según él— la Fiscalía y la Querella “negaron sistemáticamente” hasta que las pruebas fueron imposibles de ignorar.

La desaparición de Tellechea ocurrió el 28 de septiembre de 2004. El juicio, que ha generado una fuerte atención pública en San Juan, se encuentra en su etapa final, con el fallo del tribunal previsto para las próximas semanas. Mientras tanto, la tensión entre las partes revela no solo la complejidad del caso, sino también las distintas lecturas -y disputas- en torno a la búsqueda de justicia.