miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia Federal

Juicio por Tellechea: tras las críticas del fiscal, la defensa de dos imputados lo cruzó fuerte

En el marco del debate por la desaparición forzada del ingeniero, Francisco Maldonado apuntó contra el abogado Marcelo Fernández Valdez y éste lo acusó de faltarle el respeto al tribunal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
3

A poco de cumplirse 21 años de la desaparición de Raúl Tellechea y en el marco del juicio que se lleva adelante en la Justicia Federal, el fiscal Francisco Maldonado cuestionó el accionar del defensor de Luis Alonso y Eduardo Oro, Marcelo Fernández Valdez, quien exhibió durante el debate declaraciones en los medios del abogado querellante para reforzar su postura.

Lee además
desde el aire: asi fue el mega operativo que desbarato la banda narco que operaba desde el penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
El hecho delictivo ocurrió en este conocido colegio de Angaco.
Ladrones desalmados

Un ladrón se llevó $622.000 de la dirección de un colegio de Angaco sin ejercer violencia

Durante la etapa de réplicas del juicio que investiga la desaparición forzada del ingeniero, el representante del Ministerio Público apuntó directamente contra el abogado que representa a los ex directivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan. En ese marco, lo acusó de intentar “demonizar a la familia” del desaparecido.

Sobre el material reproducido por el letrado, el fiscal consideró improcedente y fuera de los tiempos procesales. “Pretender incorporar esa información en los alegatos no solo es un error de litigación, sino también un abuso del derecho de defensa”, sostuvo y agregó: "Esto, señoras juezas, es inadmisible”.

Frente a ello y finalizada la audiencia, el defensor lo cruzó fuerte. En su descargo, calificó las declaraciones del fiscal como “una falta de respeto al Tribunal”, integrado por las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereyra. En ese orden, defendió su derecho a utilizar los elementos disponibles en el juicio. “Si no estuviera permitido usar estos recursos en los alegatos, habría sido el propio tribunal el que lo impidiera”, afirmó.

Además, el defensor negó haber intentado “demonizar” a la familia y sostuvo que su planteo se basó en pruebas que la fiscalía y la querella, encarnada por Conrado Suárez Jofré “no quisieron valorar”. Como ejemplo, mencionó el caso de una testigo que trabajaba en la Terminal de Ómnibus y que afirmó haber visto a Tellechea tras su desaparición. Según Fernández Valdez, la familia ocultó ese dato durante varios meses antes de informarlo a las autoridades.

“¿Buscaban a Tellechea o querían incriminar a alguien en su supuesta desaparición forzada?”, se preguntó el abogado, sugiriendo que el manejo de la información por parte de la familia podría haber tenido motivaciones distintas a la búsqueda genuina del desaparecido.

El defensor también recordó que durante el juicio se terminó reconociendo que Tellechea había defraudado a la mutual universitaria, algo que —según él— la Fiscalía y la Querella “negaron sistemáticamente” hasta que las pruebas fueron imposibles de ignorar.

La desaparición de Tellechea ocurrió el 28 de septiembre de 2004. El juicio, que ha generado una fuerte atención pública en San Juan, se encuentra en su etapa final, con el fallo del tribunal previsto para las próximas semanas. Mientras tanto, la tensión entre las partes revela no solo la complejidad del caso, sino también las distintas lecturas -y disputas- en torno a la búsqueda de justicia.

Temas
Seguí leyendo

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada

Cayó en Caucete un ladrón con casi medio millón de pesos y cocaína

Perro asesinado en Santa Lucía: acusan a un cirujano de amenazar con un arma a dos menores

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000

Detuvieron a un joven por intento de robo con arma de fuego en Pocito

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres

Ataque en Albardón: una mujer fue mordida por perros callejeros mientras hacía ejercicio en el Parque Latino

Cómo sigue la joven que perdió a su hija en el incendio de 25 de Mayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
esta embarazada y la grabaron dandole patadas a su hijo en chimbas: el 102 le quito los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Imagen ilustrativa
Ataque a un uniformado

Robaron en la casa de un policía sanjuanino y se llevaron su pistola y municiones

Te Puede Interesar

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral
Justicia

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral

Por Natalia Caballero
Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada
Complicado

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada

BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan
Evento

BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan

El hecho delictivo ocurrió en este conocido colegio de Angaco.
Ladrones desalmados

Un ladrón se llevó $622.000 de la dirección de un colegio de Angaco sin ejercer violencia

La visita de Andino expuso otra vez la grieta peronista en Calingasta: el versus entre Castañeda y Carbajal
Interna

La visita de Andino expuso otra vez la grieta peronista en Calingasta: el versus entre Castañeda y Carbajal