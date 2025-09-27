Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.

Durante las últimas semanas, las casas de fin de semana de Zonda han sido blanco de una banda que se dedicaba a robar aires acondicionados , entre otros objetos de valor. Tras una larga investigación por parte de la Brigada de Investigaciones Oeste y UFI Delitos Contra la Propiedad dieron con parte de los miembros y secuestraron gran cantidad de los elementos denunciados. Lo llamativo, es que uno de los involucrados sería un finquero muy conocido oriundo de Pocito y según los investigadores de la policía, cumplía un rol muy importante en la banda.

Durante las últimas horas se realizaron seis allanamientos en diferentes puntos de la provincia y secuestraron más de 9 aires acondicionados completos (motor y frente) y una bicicleta denunciada como robada en 2023. Además, hallaron celulares que se usaban para la venta de los artefactos robados y se encontró una prueba clave, la indumentaria que utilizaban para cometer los robos -en varios de ellos fueron filmados-.

Un total de cinco celulares quedaron al resguardo de la Justicia. Según la pesquisa, eran utilizados para hacer las ventas.

Había sido difícil dar con estas personas. Fuentes de la Policía expresaron que atacaban con rostro cubierto (este diario dio a conocer un hecho ocurrido el pasado martes en la madrugada). Aun así, no pararon de seguir su rastro y dieron con dos. Cabe aclarar que hay otros dos que son intensamente buscados.

Hay mucha sorpresa en la Justicia y la Policía, ya que uno de los detenidos es Jorge Pablo González (42), según los investigadores es un conocido finquero de Pocito y que actualmente tiene una fábrica de salsa. Y, además, cumplía un rol clave, porque en los allanamientos se secuestró una camioneta Toyota Hilux que es de su propiedad y es la que se utilizaba para escapar con los aires acondicionados. El otro aprehendido en la causa es Facundo Ariel Castro Flores (29), también oriundo de Pocito.

La camioneta estaba escondida en un taller mecánico de calle 13 y Aberastain. Se hizo allanamiento y la secuestraron

Los aprehendidos quedaron alojados en la Central de Policía y a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Una prueba clave para la policía: la camioneta -ahora secuestrada- huyendo con los aires acondicionados

Uno de los últimos robos perpetrados en la localidad de Sierras Azuelas en Zonda: parte del botín fue abandonado porque llegó la policía

Este domicilio empezó a ser robado cerca de las 00:35 horas del martes y minutos atrás, los delincuentes habían estado en otro domicilio donde sacaron otros elementos. A las 00:45 horas llegó personal policial a la escena y tras hacer rastrillajes en la zona, encontraron una garrafa, un televisor y otras cosas tiradas en un descampado.

Estas cámaras fueron cruciales para los investigadores porque quedaron grabados los cuatro delincuentes involucrados a estos robos. Mirá el video:

Robo en una casa de fin de semana en Sierras Azules, Zonda, San Juan pic.twitter.com/2pdAkwVAr3 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 24, 2025