sábado 27 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Dos personas quedaron aprehendidas y hay dos prófugos. Secuestraron gran cantidad de artefactos y celulares con los que hacían las ventas. La Brigada Oeste y UFI Delitos Contra la Propiedad trabajaron en conjunto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.

Durante las últimas semanas, las casas de fin de semana de Zonda han sido blanco de una banda que se dedicaba a robar aires acondicionados, entre otros objetos de valor. Tras una larga investigación por parte de la Brigada de Investigaciones Oeste y UFI Delitos Contra la Propiedad dieron con parte de los miembros y secuestraron gran cantidad de los elementos denunciados. Lo llamativo, es que uno de los involucrados sería un finquero muy conocido oriundo de Pocito y según los investigadores de la policía, cumplía un rol muy importante en la banda.

Lee además
videos: captan a tres ladrones desvalijando una casa de fin de semana en zonda
Investigación

Videos: captan a tres ladrones desvalijando una casa de fin de semana en Zonda
tremendo choque en capital: una moto delivery impacto contra un colectivo de la red tulum
Siniestro vial

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum
WhatsApp Image 2025-09-27 at 18.06.40

Durante las últimas horas se realizaron seis allanamientos en diferentes puntos de la provincia y secuestraron más de 9 aires acondicionados completos (motor y frente) y una bicicleta denunciada como robada en 2023. Además, hallaron celulares que se usaban para la venta de los artefactos robados y se encontró una prueba clave, la indumentaria que utilizaban para cometer los robos -en varios de ellos fueron filmados-.

Un total de cinco celulares quedaron al resguardo de la Justicia. Según la pesquisa, eran utilizados para hacer las ventas.

WhatsApp Image 2025-09-27 at 18.06.41 (1)

Había sido difícil dar con estas personas. Fuentes de la Policía expresaron que atacaban con rostro cubierto (este diario dio a conocer un hecho ocurrido el pasado martes en la madrugada). Aun así, no pararon de seguir su rastro y dieron con dos. Cabe aclarar que hay otros dos que son intensamente buscados.

WhatsApp Image 2025-09-27 at 18.06.42

Hay mucha sorpresa en la Justicia y la Policía, ya que uno de los detenidos es Jorge Pablo González (42), según los investigadores es un conocido finquero de Pocito y que actualmente tiene una fábrica de salsa. Y, además, cumplía un rol clave, porque en los allanamientos se secuestró una camioneta Toyota Hilux que es de su propiedad y es la que se utilizaba para escapar con los aires acondicionados. El otro aprehendido en la causa es Facundo Ariel Castro Flores (29), también oriundo de Pocito.

La camioneta estaba escondida en un taller mecánico de calle 13 y Aberastain. Se hizo allanamiento y la secuestraron

WhatsApp Image 2025-09-27 at 18.06.41

Los aprehendidos quedaron alojados en la Central de Policía y a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Una prueba clave para la policía: la camioneta -ahora secuestrada- huyendo con los aires acondicionados

WhatsApp Image 2025-09-27 at 18.08.32

Uno de los últimos robos perpetrados en la localidad de Sierras Azuelas en Zonda: parte del botín fue abandonado porque llegó la policía

Este domicilio empezó a ser robado cerca de las 00:35 horas del martes y minutos atrás, los delincuentes habían estado en otro domicilio donde sacaron otros elementos. A las 00:45 horas llegó personal policial a la escena y tras hacer rastrillajes en la zona, encontraron una garrafa, un televisor y otras cosas tiradas en un descampado.

image

Estas cámaras fueron cruciales para los investigadores porque quedaron grabados los cuatro delincuentes involucrados a estos robos. Mirá el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1970803583701655611?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1970803583701655611%7Ctwgr%5Edfc95193a8f665122605c96ecbbb25dd603f765f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fvideos-captan-tres-ladrones-desvalijando-una-casa-fin-semana-zonda-n412409&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1972059495712149828&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Vecinos de Albardón se enfrentaron a dos ladrones que habían asaltado a una mujer

Repatriaron a San Juan los restos de Gabriel Olivera Silva, joven asesinado en Chile

El ladrón que robó cables de 10.000 dólares en Rivadavia sumó una nueva condena y le imputaron otro delito

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso del triple femicidio narco en Florencio Varela

El abogado acusado por estafa por dos terrenos se defendió: "No he participado en ninguna operación"

Quién es el "Pequeño Jota", el presunto ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela

Dejaron preso a un joven de Pocito que es investigado por compartir videos de pornografía infantil

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El letrado acusado, Néstor Omar Quiroga, dio su versión de los hechos.
Declaraciones

El abogado acusado por estafa por dos terrenos se defendió: "No he participado en ninguna operación"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen Ilustrativa
Infieles extorsionados

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Los viajeros Manada sobre ruedas vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes
Experiencias

Los viajeros "Manada sobre ruedas" vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte
Enorme tristeza

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

Te Puede Interesar

La emoción de Lucas Ceballos. 
ídolo

Lucas Ceballos, el ex jugador que ahora trabaja en el semillero y vive la clasificación de Desamparados desde afuera

Por Antonella Letizia
¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan
SMN

¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum
Siniestro vial

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Video: el túnel verde que enorgullece a los albardoneros video
Rinconcitos Sanjuanino

Video: el túnel verde que enorgullece a los albardoneros