Repatriaron a San Juan los restos de Gabriel Olivera Silva, joven asesinado en Chile

Los restos de Gabriel Tomás Olivera Silva, el joven artesano sanjuanino de 22 años que fue asesinado el pasado 14 de septiembre en Vallenar, Chile, arribaron a San Juan en la madrugada de este sábado.

Experiencias Los viajeros "Manada sobre ruedas" vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes

Talento nuestro Al rescate del alma de los barrios: Free Khalo desentierra la esencia de San Juan en 'Zona Cero'

El cuerpo llegó a la provincia a las 3:00 horas, tras un operativo logístico complejo que se vio afectado por las condiciones climáticas adversas en la región de Cuyo. La familia de Gabriel podrá despedirse del joven entre las 11:30 y las 13:30 horas, antes del sepelio que se realizará a las 14:00 en el cementerio El Palmar, ubicado en la calle 9 de Julio.

Agustín Olivera, hermano de la víctima, destacó que contar con los restos en casa brinda un consuelo para la familia en medio del dolor por la pérdida.

El Gobierno de San Juan gestionó y costeo los trámites necesarios para la repatriación, posibilitando el traslado del joven a su provincia natal.

En cuanto al caso judicial en Chile, el presunto autor material, un hombre chileno de 40 años identificado con las siglas H.E.C.C., permanece detenido. La Fiscalía de la región de Atacama dispuso que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Copiapó continúe con la investigación, con un plazo de tres meses para reunir evidencia de cara al futuro juicio.

El hecho ocurrió en la intersección de Sargento Aldea y Brasil, en Vallenar, cuando Olivera Silva, quien trabajaba como artesano callejero, recibió una herida cortopunzante en el tórax. A pesar de ser trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de la lesión.