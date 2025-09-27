sábado 27 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este sábado

Repatriaron a San Juan los restos de Gabriel Olivera Silva, joven asesinado en Chile

Gabriel Olivera Silva, el joven artesano asesinado en Chile, llegó a San Juan: su familia podrá despedirse de él antes del sepelio en el cementerio El Palmar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-27 at 12.47.37 PM

Los restos de Gabriel Tomás Olivera Silva, el joven artesano sanjuanino de 22 años que fue asesinado el pasado 14 de septiembre en Vallenar, Chile, arribaron a San Juan en la madrugada de este sábado.

Lee además
al rescate del alma de los barrios: free khalo desentierra la esencia de san juan en zona cero video
Talento nuestro

Al rescate del alma de los barrios: Free Khalo desentierra la esencia de San Juan en 'Zona Cero'
los viajeros manada sobre ruedas vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes
Experiencias

Los viajeros "Manada sobre ruedas" vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes

El cuerpo llegó a la provincia a las 3:00 horas, tras un operativo logístico complejo que se vio afectado por las condiciones climáticas adversas en la región de Cuyo. La familia de Gabriel podrá despedirse del joven entre las 11:30 y las 13:30 horas, antes del sepelio que se realizará a las 14:00 en el cementerio El Palmar, ubicado en la calle 9 de Julio.

Agustín Olivera, hermano de la víctima, destacó que contar con los restos en casa brinda un consuelo para la familia en medio del dolor por la pérdida.

El Gobierno de San Juan gestionó y costeo los trámites necesarios para la repatriación, posibilitando el traslado del joven a su provincia natal.

En cuanto al caso judicial en Chile, el presunto autor material, un hombre chileno de 40 años identificado con las siglas H.E.C.C., permanece detenido. La Fiscalía de la región de Atacama dispuso que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Copiapó continúe con la investigación, con un plazo de tres meses para reunir evidencia de cara al futuro juicio.

El hecho ocurrió en la intersección de Sargento Aldea y Brasil, en Vallenar, cuando Olivera Silva, quien trabajaba como artesano callejero, recibió una herida cortopunzante en el tórax. A pesar de ser trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de la lesión.

Temas
Seguí leyendo

Lo que dejó el viento en San Juan: árboles caídos, incendios y heridos por ráfagas de más de 90 km/h

El fin de una era: las licencias de taxis y remises perdieron valor frente al avance de las apps

El negocio inmobiliario que hay atrás de los parques solares que se anuncian en San Juan

Desde Canadá, McEwen Copper aseguró que el RIGI para Los Azules "representa un paso decisivo"

Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro

Buscan crear en San Juan el "Sindicato de Inquilinos": de qué trata y qué pretende lograr

En videos, el viento Zonda pegó de lleno en los departamentos cordilleranos de San Juan

Orrego celebró la aprobación del RIGI a Los Azules: "El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El letrado acusado, Néstor Omar Quiroga, dio su versión de los hechos.
Declaraciones

El abogado acusado por estafa por dos terrenos se defendió: "No he participado en ninguna operación"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Imagen Ilustrativa
Infieles extorsionados

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

Foto gentileza MDZ. 
Tragedia

El viento Zonda provocó la caída de un árbol y una mujer murió aplastada

El abogado Chaves afirmó que esta es la propiedad de Santiago del Estero que les pertenecía y que fue vendida por el supuesto corredor inmobiliario.
Entre colegas

Un abogado y un supuesto corredor inmobiliario fueron denunciados por otro letrado por las estafas con dos terrenos

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi
Comisaría 5°

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi

Te Puede Interesar

La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inclusión laboral: el local que apostó por un cambio positivo y la importancia de abrir las puertas a personas con discapacidad video
Interesante iniciativa

Inclusión laboral: el local que apostó por un cambio positivo y la importancia de abrir las puertas a personas con discapacidad

El letrado acusado, Néstor Omar Quiroga, dio su versión de los hechos.
Declaraciones

El abogado acusado por estafa por dos terrenos se defendió: "No he participado en ninguna operación"

Se retiró hace dos años, pero vuelve por amor al Zonda: Quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables
El regreso de Benedetti

Se retiró hace dos años, pero vuelve por amor al Zonda: "Quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables"

Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo y defendió su gestión económica
Declaraciones

Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo y defendió su gestión económica