Lo que dejó el viento en San Juan: árboles caídos, incendios y heridos por ráfagas de más de 90 km/h

El fuerte viento que azotó a San Juan durante la tarde del viernes dejó un amplio saldo de incidentes en toda la provincia. Con ráfagas que superaron los 90 km/h, el fenómeno provocó la caída de árboles y postes, incendios, cortes de luz y hasta heridos en distintos departamentos.

Según el relevamiento oficial de la Policía de San Juan, los episodios más graves se registraron en Capital, Pocito, Sarmiento y Caucete, aunque hubo reportes en casi todo el territorio provincial.

Capital y alrededores

En la Ciudad de San Juan, la Comisaría 2º reportó árboles caídos en calle Juan Jufré, mientras que en la 3º, frente al Súper Vea de General Acha y Sarassa, se desplomó un poste. También hubo una rama caída en la vereda de Casa de Gobierno. En Rivadavia, en el barrio Aramburu, cayó un poste eléctrico, y en Santa Lucía se registró el incendio de un árbol en San Lorenzo e Italia, además de otros ejemplares caídos en el barrio Los Andes.

Pocito y Sarmiento

Pocito fue uno de los departamentos más afectados. Un motociclista cayó en Ruta 40, al sur de calle 16, y debió ser trasladado al Hospital Rawson. En Médano de Oro, un árbol de gran porte impactó contra una motocicleta, cuyo conductor también fue hospitalizado. Además, en Villa Krause se desplomaron pilastras de luz sobre viviendas particulares en los barrios René Favaloro y Teresa de Calcuta, aunque sin heridos.

En Sarmiento, un derrumbe en Colonia Fiscal dejó a un menor de edad herido, que también fue derivado al Rawson.

Iglesia, Jáchal y Calingasta

En Iglesia, varios árboles cayeron sobre el tendido eléctrico, interrumpiendo el servicio. En Jáchal, un árbol cayó sobre un vehículo, provocando daños materiales pero sin víctimas. En Barreal, un ejemplar de gran porte se desplomó sobre una vivienda de fin de semana que se encontraba vacía; también se registraron otros árboles caídos en la vía pública, retirados luego por Bomberos.

Caucete y 9 de Julio

En Caucete, una vivienda del barrio Guayaguas sufrió un incendio en una de sus habitaciones, sofocado por Bomberos sin que se produjeran heridos. En 9 de Julio, efectivos trabajaron en la extinción de un fuego en un parral abandonado en calle Florida.

Ullum y La Bebida

En Ullum, las ráfagas dejaron sin suministro eléctrico a todo el departamento. En La Bebida, un poste del alumbrado público se quebró sobre avenida Ignacio de la Rosa antes de Morón, por lo que se dio aviso a la empresa de energía.