sábado 27 de septiembre 2025

Le revisamos el celular a Estefanía Fernández: el emoji de "diput-hada" y el sticker de Chucky, sus elegidos

La candidata a diputada suplente de La Libertad Avanza mostró en Paren en Off su costado más informal y develó cuáles fueron sus últimos chats.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Estefanía Fernández, candidata a diputada nacional suplente en tercer término por La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, se animó al desafío de Paren en Off, el especial de Tiempo Streaming para las elecciones legislativas 2025. En la sección “le revisamos el celular”, la joven mostró algunos de sus secretos digitales.

Entre risas, Fernández contó que uno de sus chats más frecuentes es con un grupo partidario, aunque en cámara se animó a mostrar el último mensaje que había enviado: fue a su novio, al que le relató las peripecias que atravesó con un viaje en Uber justo cuando intentaba llegar a rendir un examen.

En cuanto a sus elecciones más curiosas, la candidata reveló que su emoji favorito es el hada, que utiliza como guiño interno para referirse a “diput-hada”. Y, entre los stickers que no pueden faltar en sus conversaciones, destacó el de la cara del muñeco diabólico Chucky, con el que suele acompañar chistes y comentarios entre amigos.

