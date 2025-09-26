viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rocanrol

Javier Milei presentará su nuevo libro con otro show musical

El presidente Javier Milei volverá a darle rienda suelta a su perfil de rockero en la presentación de su nuevo libro "Construyendo el milagro".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Javier Milei se prepara para subir una vez más a un escenario de recitales para fusionar sus dos pasiones: hablar de macroeconomía y cantar frente a una multitud. El próximo lunes 6 de octubre, el Presidente encabezará un show en el Movistar Arena de Villa Crespo, con capacidad para 15.000 personas, para presentar su nueva publicación, “La construcción del milagro”.

Lee además
milei se reunio en nueva york con benjamin netanyahu
Encuentro

Milei se reunió en Nueva York con Benjamín Netanyahu
la reaccion de javier milei a la aprobacion del rigi de los azules: que publico en sus redes
Repercusiones

La reacción de Javier Milei a la aprobación del RIGI de Los Azules: qué publicó en sus redes

Este evento, que el mandatario se dará como un "lujo", se realiza en un contexto de intensa tensión política y económica, en plena campaña para las elecciones legislativas, y mientras los indicadores de su imagen pública registran una marcada erosión.

El show y el "milagro argentino"

La convocatoria al Movistar Arena, donde las entradas serán gratuitas y podrán obtenerse a través de una página web, busca retomar la campaña tras la derrota en las elecciones bonaerenses y la marcada agenda impuesta por la oposición.

La presentación de "La construcción del milagro" servirá como excusa para el show. El libro, editado por Hojas del Sur, consta de 576 páginas que buscan desarrollar los fundamentos de cada decisión tomada desde el 10 de diciembre de 2023. La contratapa asegura que el programa económico de La Libertad Avanza (LLA) ha sido calificado internacionalmente como el "milagro argentino". El valor de venta de la publicación es de $32.000.

El espectáculo contempla dos partes: una apertura musical y una etapa posterior centrada en la exposición de la obra. Milei buscará, una vez más, cantar las mieles del ajuste fiscal al ritmo de La Renga. Además, a diferencia de su presentación anterior, esta vez intentará arrastrar a otros funcionarios de su Gabinete a que canten con él al final del show.

El Presidente ya había realizado un evento similar en mayo de 2024 en el Luna Park, donde cantó “Panic Show” de La Renga, acompañado por músicos como el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

La imagen en declive y la preocupación por la corrupción

El show se produce en un momento donde el gobierno enfrenta un frente complejo y una caída significativa en la percepción pública, especialmente en la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Una encuesta reciente de Tendencias Consultora en PBA reveló datos alarmantes para la Casa Rosada:

  • Caída de la Gestión Positiva: La evaluación positiva de la gestión nacional ha caído del 41,7% en noviembre de 2024 al 25,3% en la última medición.
  • Imagen Negativa: Milei registra un 41% de imagen positiva y un 58% de negativa, con un diferencial de -17 puntos. La consultora señala que el Presidente "pierde apoyo firme, crece el rechazo".
  • Corrupción: La corrupción emerge como una de las principales preocupaciones. Un 56,2% de los consultados cree que es "muy probable" que la administración Milei esté involucrada en hechos de corrupción, afectando la confianza en el oficialismo.

A este panorama se suma un fuerte rechazo a los ajustes en áreas sensibles. El 79,5% de los encuestados se opone a los recortes en las Universidades Públicas, y el 64,1% rechaza los recortes en el Hospital Garrahan.

Ofensiva opositora en el Congreso

Mientras Milei prepara su acto musical, la oposición promete que el alivio político del Gobierno será breve. Diputados y senadores peronistas y de otras fuerzas están diagramando una intensa hoja de ruta legislativa, buscando extender la "sangría" del oficialismo.

Entre las prioridades de la oposición se encuentran:

  • Sancionar la reforma de la ley de DNU el próximo miércoles 1 de octubre, una iniciativa que busca fortalecer el control del Congreso y podría arrebatarle a Milei la posibilidad de legislar vía decreto.
  • Buscar la interpelación a Karina Milei por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
  • Dar comienzo al tratamiento de la moción de censura contra Guillermo Francos.
  • En el Senado, se buscará voltear definitivamente el veto a la emergencia pediátrica y el veto al presupuesto universitario el jueves 2 de octubre.

Estos movimientos buscan presionar al Ejecutivo y se dan tras recientes traspiés legislativos del Gobierno, como la caída de vetos a leyes sociales.

Seguí leyendo

Entró a comisiones un proyecto para ratificar un convenio entre el Gobierno provincial y DECSA

La Federación Argentina de Abogados cuestionó a los jueces sanjuaninos por la sanción a un letrado

Maniobra con retenciones 0: el titular de ARCA se defendió de los ataques de los productores

El espacio Rawson Suma cargó contra el presidente de la UVT por bajar un acto

Orrego presentó en Buenos Aires la Fiesta Nacional del Sol 2025 al mundo con foco en las oportunidades de negocios

Florencia Peña denunció a un influencer libertario, que la amenaza con mostrar un video sexual con Alberto Fernández

Fuertes críticas de la oposición al endurecimiento del cepo al dólar

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas
Dolor en las redes

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Te Puede Interesar

Parques solares en San Juan. 
Energía solar

El negocio inmobiliario que hay atrás de los parques solares que se anuncian en San Juan

Por Elizabeth Pérez
La Federación Argentina de Abogados cuestionó a los jueces sanjuaninos por la sanción a un letrado
Comunicado

La Federación Argentina de Abogados cuestionó a los jueces sanjuaninos por la sanción a un letrado

Los recuerdos que florecen en primavera: los sanjuaninos contaron sobre su primer amor y su primer beso video
Tiempo pregunta

Los recuerdos que florecen en primavera: los sanjuaninos contaron sobre su primer amor y su primer beso

Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas
Repercusiones

Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas

La pareja acusada de estafar a 200 familias sumó nuevas denuncias: cómo acumuló víctimas con un loteo de Chimbas
Contra las cuerdas

La pareja acusada de estafar a 200 familias sumó nuevas denuncias: cómo acumuló víctimas con un loteo de Chimbas