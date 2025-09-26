sábado 27 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Sábado templado y con nubosidad pasajera para San Juan

Según los pronósticos, el 27 de septiembre traerá un día más fresco que el viernes, cielo mayormente soleado y algunas ráfagas de viento al atardecer que podrían poner a prueba la calma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
clima en san juan.webp

Para el sábado 27 de septiembre, San Juan se prepara para vivir una jornada más fresca y despejada que la del día anterior. Se espera cielo mayormente soleado con algo de nubosidad dispersa durante la tarde. La temperatura mínima rondará los 9 °C, mientras que la máxima alcanzará unos 22 °C, ideal para salir pero con una chaqueta ligera por la mañana. Al mediodía el sol ganará terreno y el ambiente se volverá agradable, aunque no exento de viento: hacia la tarde se pronostican ráfagas desde el sur que podrían sentirse con fuerza, especialmente cuando el cielo comience a encapotarse algo más. De noche, el viento persistirá aunque el cielo tenderá a despejarse nuevamente, dejando una noche fresca y ventilada.

Lee además
¿que es el requisito de apuesta rollover y como gestionarlo?
Estrategias

¿Qué es el requisito de apuesta rollover y cómo gestionarlo?
Qué pasa con las clases en San Juan este viernes, ante el alerta de viento.
¡Atención!

Ante el alerta por viento, qué pasa con las clases esta tarde en San Juan

Si tenés planes al aire libre, lo mejor será aprovechar las horas centrales, cuando el sol esté en su punto más alto. Estar atento a las ráfagas vespertinas y vestir en capas te permitirá disfrutar el día sin sorpresas.

Seguí leyendo

AUH de ANSES 2025: el paso a paso de cómo cobrar el extra de $188.000

Enseñarán técnicas de RCP y maniobra de Heimlich en las plazas de todo San Juan

OSSE: una zona de barrios top de Capital quedará sin agua este viernes

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Choque en Pocito entre un colectivo y un auto: un herido y dudas sobre quién conducía

Los 7 beneficios del té de jengibre para la salud, avalados por la ciencia

Extienden el alerta por fuertes vientos en varios departamentos de San Juan

ANSES: cómo quedan los montos y topes de las asignaciones familiares desde octubre

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas
Dolor en las redes

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas

Foto gentileza MDZ. 
Tragedia

El viento Zonda provocó la caída de un árbol y una mujer murió aplastada

Te Puede Interesar

Imagen Ilustrativa
Infieles extorsionados

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sábado templado y con nubosidad pasajera para San Juan
Clima

Sábado templado y con nubosidad pasajera para San Juan

Parques solares en San Juan. 
Energía solar

El negocio inmobiliario que hay atrás de los parques solares que se anuncian en San Juan

Romagnoli, tras el empate con Platense: del perdimos tres puntos a tengo fuerzas para seguir
Conferencia

Romagnoli, tras el empate con Platense: del "perdimos tres puntos" a "tengo fuerzas para seguir"

Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas
Repercusiones

Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas