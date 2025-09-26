Sábado templado y con nubosidad pasajera para San Juan

Para el sábado 27 de septiembre, San Juan se prepara para vivir una jornada más fresca y despejada que la del día anterior. Se espera cielo mayormente soleado con algo de nubosidad dispersa durante la tarde. La temperatura mínima rondará los 9 °C, mientras que la máxima alcanzará unos 22 °C, ideal para salir pero con una chaqueta ligera por la mañana. Al mediodía el sol ganará terreno y el ambiente se volverá agradable, aunque no exento de viento: hacia la tarde se pronostican ráfagas desde el sur que podrían sentirse con fuerza, especialmente cuando el cielo comience a encapotarse algo más. De noche, el viento persistirá aunque el cielo tenderá a despejarse nuevamente, dejando una noche fresca y ventilada.