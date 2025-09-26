Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas

Este viernes, San Juan se vio afectado por un fuerte viento del sur, con ráfagas que alcanzaron los 90 km/h, provocando diversos inconvenientes en la provincia.
Fuertes ráfagas de hasta 90 km/h provocaron cortes de luz, caída de postes y árboles, y complicaciones en el tránsito por la baja visibilidad en San Juan. Las autoridades mantienen un alerta amarillo por viento.
El fenómeno generó cortes de luz en casi todo el Gran San Juan, afectando principalmente a los departamentos de Capital, Chimbas y Rawson, aunque también se registraron interrupciones en zonas más alejadas, como Iglesia. Algunos vecinos reportaron la caída de árboles y postes de luz, aumentando el impacto del viento sobre la infraestructura urbana.
Además, la baja visibilidad obligó a detener el tránsito de vehículos en la Ruta 40, generando demoras y complicaciones para quienes se desplazaban por la zona.
Las autoridades recuerdan que continúa vigente un alerta amarillo por la velocidad de los vientos y recomiendan extremar precauciones, especialmente al conducir o al transitar por áreas expuestas.