viernes 26 de septiembre 2025

Repercusiones

Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas

Fuertes ráfagas de hasta 90 km/h provocaron cortes de luz, caída de postes y árboles, y complicaciones en el tránsito por la baja visibilidad en San Juan. Las autoridades mantienen un alerta amarillo por viento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-26 at 8.27.11 PM (1)
WhatsApp Image 2025-09-26 at 8.27.11 PM
WhatsApp Image 2025-09-26 at 8.27.10 PM (2)
WhatsApp Image 2025-09-26 at 8.27.10 PM (1)
WhatsApp Image 2025-09-26 at 8.27.10 PM

Este viernes, San Juan se vio afectado por un fuerte viento del sur, con ráfagas que alcanzaron los 90 km/h, provocando diversos inconvenientes en la provincia.

El fenómeno generó cortes de luz en casi todo el Gran San Juan, afectando principalmente a los departamentos de Capital, Chimbas y Rawson, aunque también se registraron interrupciones en zonas más alejadas, como Iglesia. Algunos vecinos reportaron la caída de árboles y postes de luz, aumentando el impacto del viento sobre la infraestructura urbana.

Además, la baja visibilidad obligó a detener el tránsito de vehículos en la Ruta 40, generando demoras y complicaciones para quienes se desplazaban por la zona.

image

Las autoridades recuerdan que continúa vigente un alerta amarillo por la velocidad de los vientos y recomiendan extremar precauciones, especialmente al conducir o al transitar por áreas expuestas.

