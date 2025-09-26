Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas

Este viernes, San Juan se vio afectado por un fuerte viento del sur, con ráfagas que alcanzaron los 90 km/h, provocando diversos inconvenientes en la provincia.

El fenómeno generó cortes de luz en casi todo el Gran San Juan, afectando principalmente a los departamentos de Capital, Chimbas y Rawson, aunque también se registraron interrupciones en zonas más alejadas, como Iglesia. Algunos vecinos reportaron la caída de árboles y postes de luz, aumentando el impacto del viento sobre la infraestructura urbana.

Además, la baja visibilidad obligó a detener el tránsito de vehículos en la Ruta 40, generando demoras y complicaciones para quienes se desplazaban por la zona.

Las autoridades recuerdan que continúa vigente un alerta amarillo por la velocidad de los vientos y recomiendan extremar precauciones, especialmente al conducir o al transitar por áreas expuestas.