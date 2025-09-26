viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Iniciativa

San Juan instalará puestos de vacunación en el Día Mundial de Lucha contra la Rabia

La provincia instalará puestos gratuitos de vacunación antirrábica en el Parque de Mayo desde el domingo 28 al martes 30 de septiembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-26 at 6.34.39 PM

En el marco del Día Mundial contra la Rabia, que se conmemora cada 28 de septiembre, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud, instalará puestos de vacunación antirrábica gratuitos en el Parque de Mayo.

Lee además
El vacunatorio móvil estará en Rawson y Chimbas.
Prevención

Vecinos de dos de los departamentos más grandes de San Juan podrán vacunarse en sus plazas
curso de nivelacion de la policia sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron practicas de tiro
Seguridad

Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro

Las jornadas comenzarán el domingo 28 de septiembre, de 9:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:00 horas, y continuarán los días lunes 29 y martes 30 de septiembre, de 9:00 a 12:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Además, quienes se acerquen podrán solicitar turnos de esterilización para la Jornada de Castralat, que se realizará el viernes 3 de octubre en el mismo predio, entre las 8:00 y las 16:00.

El Día Mundial contra la Rabia se celebra cada 28 de septiembre en conmemoración del fallecimiento de Louis Pasteur, el científico que desarrolló la primera vacuna contra esta enfermedad. La fecha busca concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación de mascotas y de las medidas preventivas necesarias para eliminar la rabia como amenaza para la salud pública.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y forma parte de una campaña global para promover el acceso a la vacunación y reforzar la protección de la comunidad frente a esta enfermedad prevenible.

Temas
Seguí leyendo

Buscan crear en San Juan el "Sindicato de Inquilinos": de qué trata y qué pretende lograr

En videos, el viento Zonda pegó de lleno en los departamentos cordilleranos de San Juan

El novedoso robot que nació en la Facultad de Ingeniería, es único en el mundo, y busca generar un cambio radical agrícola

Oportunidad única en San Juan: rematan 44 vehículos del Ministerio de Salud, muchos sin precio base

SUBE sumó "Atributo a Bordo" en San Juan y otras ciudades: cómo se usa y cuáles son sus beneficios

El subibaja del ventarrón en San Juan: se vienen fuertes ráfagas mezcladas con cambios de temperaturas

Nuevos radares en la Circunvalación: priorizan la prevención sobre las fotomultas y se vienen más en otras rutas

Histórico: Jáchal implementa fibra óptica y tecnología satelital para acercar internet a toda la población

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón
Tras una extensa investigación

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Te Puede Interesar

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi
Comisaría 5°

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi

Por Redacción Tiempo de San Juan
Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper y gerente general del emprendimiento.
Comunicado

Desde Canadá, McEwen Copper aseguró que el RIGI para Los Azules "representa un paso decisivo"

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

San Martín, en una nueva final por la permanencia: vuelve Lecanda y se suma otro delantero
Enfrenta a Platense

San Martín, en una nueva final por la permanencia: vuelve Lecanda y se suma otro delantero

Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro
Seguridad

Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro