San Juan instalará puestos de vacunación en el Día Mundial de Lucha contra la Rabia

En el marco del Día Mundial contra la Rabia, que se conmemora cada 28 de septiembre, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud, instalará puestos de vacunación antirrábica gratuitos en el Parque de Mayo.

Las jornadas comenzarán el domingo 28 de septiembre, de 9:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:00 horas, y continuarán los días lunes 29 y martes 30 de septiembre, de 9:00 a 12:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Además, quienes se acerquen podrán solicitar turnos de esterilización para la Jornada de Castralat, que se realizará el viernes 3 de octubre en el mismo predio, entre las 8:00 y las 16:00.

El Día Mundial contra la Rabia se celebra cada 28 de septiembre en conmemoración del fallecimiento de Louis Pasteur, el científico que desarrolló la primera vacuna contra esta enfermedad. La fecha busca concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación de mascotas y de las medidas preventivas necesarias para eliminar la rabia como amenaza para la salud pública.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y forma parte de una campaña global para promover el acceso a la vacunación y reforzar la protección de la comunidad frente a esta enfermedad prevenible.