Los recuerdos que florecen en primavera: los sanjuaninos contaron sobre su primer amor y su primer beso

Con la llegada de la primavera, San Juan se llena de flores, colores y, por qué no, de amor. En esta época del año, Tiempo de San Juan salió a la calle para preguntarles a los sanjuaninos sobre sus primeros amores y sus primeros besos, y las respuestas despertaron recuerdos entrañables, risas y hasta algo de nostalgia.

“Mi primer amor fue cuando estaba en la universidad, era mi novia y era peruana. Creo que fueron los besos más lindos de mi vida”, contó uno de los encuestados. Otro recordó: “En primavera aprovechábamos para salir con los compañeros de la escuela, salir a bailar con ellos. A mí no me tocó un primer beso”.

También hubo testimonios con un toque de melancolía: “Me tocó dar un beso, pero después terminó mal”, comentó un joven. Y quienes todavía buscan su historia de amor confesaron: “Yo vine a San Juan a buscar el amor, pero todavía no lo encontré”. Por último, un romántico recordó: “Mi primer beso fue hermoso, todavía la recuerdo a la chica”.

Entre risas, recuerdos y anécdotas, la primavera se convierte así en la excusa perfecta para revivir esas primeras emociones que, aunque pasen los años, siguen guardadas en la memoria de todos.

Video