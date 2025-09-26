viernes 26 de septiembre 2025

Tiempo pregunta

Los recuerdos que florecen en primavera: los sanjuaninos contaron sobre su primer amor y su primer beso

Con la llegada de la primavera, sanjuaninos compartieron sus primeras experiencias amorosas: anécdotas de amores universitarios, besos inolvidables y la búsqueda constante del amor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-26 at 9.44.12 PM

Con la llegada de la primavera, San Juan se llena de flores, colores y, por qué no, de amor. En esta época del año, Tiempo de San Juan salió a la calle para preguntarles a los sanjuaninos sobre sus primeros amores y sus primeros besos, y las respuestas despertaron recuerdos entrañables, risas y hasta algo de nostalgia.

“Mi primer amor fue cuando estaba en la universidad, era mi novia y era peruana. Creo que fueron los besos más lindos de mi vida”, contó uno de los encuestados. Otro recordó: “En primavera aprovechábamos para salir con los compañeros de la escuela, salir a bailar con ellos. A mí no me tocó un primer beso”.

También hubo testimonios con un toque de melancolía: “Me tocó dar un beso, pero después terminó mal”, comentó un joven. Y quienes todavía buscan su historia de amor confesaron: “Yo vine a San Juan a buscar el amor, pero todavía no lo encontré”. Por último, un romántico recordó: “Mi primer beso fue hermoso, todavía la recuerdo a la chica”.

Entre risas, recuerdos y anécdotas, la primavera se convierte así en la excusa perfecta para revivir esas primeras emociones que, aunque pasen los años, siguen guardadas en la memoria de todos.

Video

Embed - Tiempo Pregunta AMOR
