Así llegó el fortísimo viento a San Juan: las mejores imágenes del fenómeno

La tarde del jueves 25 de septiembre estuvo marcada por la llegada de un intenso viento Norte a la provincia de San Juan, que avanzó primero por los departamentos alejados como Pocito y Caucete, generando una enorme nube de polvo visible a kilómetros de distancia. Minutos más tarde, la escena también se replicó en el centro capitalino, donde los sanjuaninos pudieron ver cómo la polvareda cubría la ciudad.

La Dirección de Protección Civil informó que durante la jornada de este jueves se esperaba viento Norte, mientras que para la noche del viernes 26 está previsto el ingreso de viento Sur en departamentos como 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

image

El organismo emitió un Alerta Amarillo para el este de la provincia, que será afectado por ráfagas del norte o noroeste de entre 40 y 60 km/h, con máximas que podrían superar los 80 km/h, sobre todo en zonas serranas. Con el cambio al sector sur, se prevé que estas intensidades se mantengan.

image

Recomendaciones ante el alerta de viento

Asegurar puertas, ventanas y objetos sueltos.

Circular con precaución, luces bajas encendidas y respetar la distancia entre vehículos.

Evitar detenerse bajo árboles, carteles o marquesinas.

Mantener linternas cargadas y a mano.

Prevención de incendios forestales

Protección Civil recordó que las condiciones de sequedad y viento aumentan el riesgo de incendios forestales. Se recomienda:

No arrojar colillas ni basura en zonas de vegetación.

Evitar fogatas en áreas agrícolas o rurales.

Mantener despejados los alrededores de viviendas en zonas de campo.

Llamar de inmediato a Bomberos (100), Protección Civil (103) o al 911 ante la presencia de humo o fuego.

Video