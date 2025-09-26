OSSE: una zona de barrios top de Capital quedará sin agua este viernes

El servicio de agua potable se verá reducido en una zona de Capital, informaron desde OSSE.

En las últimas horas, Obras Sanitarias (OSSE), informó que una zona en la que se ubican gran cantidad de barrios de Capital quedará sin agua este viernes, a lo largo de alrededor de 8 horas. En ese contexto, ofrecieron una recomendación a los vecinos.

“Este viernes 26 de septiembre se realizará trabajos de empalme de red distribuidora de agua del complejo Aleph, por lo que estará reducida la calzada en Avenida Libertador entre Paula Albarracín de Sarmiento y Lateral de Avenida de Circunvalación”, detallaron desde la empresa.

Mientras duren las tareas, que según se estima se realizarán entre las 9 y las 17 aproximadamente, el servicio de agua se verá afectado en Avenida Libertador desde calle Urquiza hasta calle Del Bono.

OSSE indicó que esta situación afectará a los siguientes barrios y complejos

Barrio Ponce

Barrio Jardín Puertas del Sol

Vº Dubos

Loteo Particular

Barrio Residencial

Barrio Onvieco

Villa Palermo

Barrio Del Bono

Barrio Nuevo Palermo

Barrio Los Troncos

Zonas aledañas

“Recordamos que los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso de racional de agua. Solicitamos extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario priorizando el consumo de agua potable para actividades básicas de bebida, higiene y alimentación”, sostuvieron desde OSSE.